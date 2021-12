കൊച്ചി: എസ്.ഡി.പി.ഐ നേതാവ് കെ.എസ്. ഷാനിന്റെ കൊലയ്ക്കു പിന്നില്‍ ആര്‍.എസ്.എസ്. അക്രമിസംഘമാണെന്ന് എസ്.ഡി.പി.ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഷ്‌റഫ് മൗലവി. വത്സല്‍ തില്ലങ്കേരി ജില്ലയില്‍ തങ്ങി കൊലപാതകത്തിന് ഗൂഢാലോചന നടത്തി. ആഭ്യന്തര വകുപ്പും ആര്‍.എസ്.എസും തമ്മില്‍ ധാരണയിലാണെന്നും അഷ്‌റഫ് മൗലവി പറഞ്ഞു.

ബിജെപിയും സംഘപരിവാറും സമാധാനനില തകര്‍ക്കുന്നതിന് തുടക്കംകുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കെ.എസ്. ഷാനെ അതിദാരുണമായാണ് ആര്‍എസ്എസ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കൊലയാളി സംഘത്തിന് പരിശീലനം കൊടുക്കുകയും ആസൂത്രണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആര്‍എസ്എസ് നേതാവ് വത്സല്‍ തില്ലങ്കേരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലപ്പുഴയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പരസ്യമായി കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി അഷ്‌റഫ് മൗലവി പറഞ്ഞു.

രാഷ്ട്രീയമായി വളരാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ കലാപങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ആര്‍എസ്എസിന്റെ പതിവ്. അത്തരം നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പും മൗനാനുവാദം കൊടുക്കുകയാണെന്നും അഷ്‌റഫ് മൗലവി ആരോപിച്ചു.

