മലപ്പുറം: വളാഞ്ചേരി-കൊപ്പം റോഡില്‍ ബൈക്ക് സ്‌കൂട്ടറില്‍ ഇടിച്ച് യാത്രക്കാരന്‍ മരിച്ചു. കോട്ടപ്പുറം പെട്രോള്‍ പമ്പിനടുത്തായിരുന്നു അപകടം. സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രികനായ വലിയകുന്ന് സ്വദേശി ശിവന്‍ ആണ് മരിച്ചത്. പെട്രോള്‍ പമ്പില്‍ നിന്ന് റോഡിലേക്കിറങ്ങിയപ്പോള്‍ സ്‌കൂട്ടറില്‍ ബൈക്കിടിക്കുകയായിരുന്നു. ശിവന്‍ സ്കൂട്ടറില്‍ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കവെ എതിര്‍ദിശയിലെത്തിയ ബെെക്ക് അതിവേഗത്തില്‍ സ്കൂട്ടറിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്‍റെ നടുക്കുന്ന ദൃശ്യവും പുറത്തുവന്നു.

