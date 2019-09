ന്യൂഡല്‍ഹി: മരടിലെ ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ പൊളിക്കുന്നത് സ്‌റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച റിട്ട് ഹര്‍ജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ജസ്റ്റിസുമാരായ അരുണ്‍ മിശ്ര, എസ്. രവീന്ദ്ര ഭട്ട് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി തള്ളിയത്.

ഫ്‌ളാറ്റ് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയ മൂന്നംഗ സമിതി നിയമപരമായി നിലനില്‍ക്കുന്നതല്ലെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാര്‍ വാദിച്ചു. അതിനാല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് റദ്ദാക്കണമെന്നും ഫ്‌ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നത് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നുമായിരുന്നു ഹര്‍ജിയില്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഹര്‍ജിക്കാരുടെ വാദം കേള്‍ക്കാന്‍ ബെഞ്ച് തയ്യാറായില്ല.

Content Highlights: SC refuses to entertain plea of flat owners seeking stay on demolition