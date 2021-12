ന്യൂഡല്‍ഹി: കെ റെയില്‍ പദ്ധതിയില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി ശശി തരൂര്‍. പരിസ്ഥിതിനാശത്തെ കുറിച്ചും നഷ്ടപരിഹാരത്തെ കുറിച്ചും കൃത്യമായ ഉത്തരം നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്രത്തിന് കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് തരൂരിന്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്‍.

അതേസമയം കേരളത്തില്‍ കെ റെയില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെതിരായ പാര്‍ട്ടി നിലപാടിന് ഒപ്പം തരൂര്‍ നില്‍ക്കാത്തതില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്‍ഡിനും അതൃപ്തിയുണ്ട്. പൊതുനയങ്ങളില്‍ വ്യക്തികളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ലെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട്. പാര്‍ട്ടി നയത്തിന് പുറത്തേക്ക് തരൂര്‍ പോകില്ലെന്ന് കെ.സി വേണുഗോപാല്‍ പ്രതികരിച്ചു.

സില്‍വര്‍ലൈന്‍ പദ്ധതിയില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ പരോക്ഷമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടാണ് തരൂരിന്. ഇപ്പോള്‍ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു. പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് ലോക്‌സഭയില്‍ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ പകര്‍പ്പ് പങ്കുവെച്ച ശേഷം പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകള്‍ അകറ്റാന്‍ എല്ലാവരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്താന്‍ കേന്ദ്രം തയ്യാറാകണമെന്നും തരൂര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പദ്ധതി പരിഗണിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക വശങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്രം തരൂരിന് നല്‍കിയ മറുപടി.

അതേസമയം പാര്‍ട്ടി നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന തരൂരിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. പാര്‍ട്ടിക്ക് വിധേയനാകാന്‍ തരൂര്‍ തയ്യാറാകണമെന്ന് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏത സാഹചര്യത്തിലാണ് തരൂരിന്റെ നീക്കങ്ങളെന്ന് അറിയില്ലെന്നും കാര്യങ്ങള്‍ പഠിച്ച ശേഷം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്നും പ്രതിപക്, നേതാവ് വി.ഡി സതീശന്‍ പറഞ്ഞു. ഒരാള്‍ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കട്ടേയെന്ന് പറയുമ്പോള്‍ തടയുന്നതെങ്ങനെയാണെന്നും സതീശന്‍ ചോദിച്ചു.

മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് പിന്നാലെ കാസര്‍ഗോഡ് എം.പി രാജ്‌മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താനും തരൂരിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിനകത്ത് നില്‍ക്കുന്നുവെങ്കില്‍ നിലപാട് മാറ്റണം. പൊന്ന് കായ്ക്കുന്ന മരമാണെങ്കിലും പുരയ്ക്ക് മീതെ ചാഞ്ഞാല്‍ വെട്ടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടിക്ക് പുറത്ത് പോകാനാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടിയിലെ ഭൂരിഭാഗം എംപിമാര്‍ക്കും തരൂരിന്റെ നിലപാടിനോട് എതിര്‍പ്പാണുള്ളത്.

I have been trying to get the Centre's perspective on Kerala's SilverLine project, but GoI seems to think ignorance is bliss. Concerns expressed on a project of such immense importance need to be addressed thru transparent & consultative deliberations w/ all stakeholders. pic.twitter.com/b0Tza9Fw7B