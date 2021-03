തൃശ്ശൂര്‍: ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രം മേല്‍ശാന്തിയായി ഒറ്റപ്പാലം വരോട് തിയ്യന്നൂര്‍ മന ശങ്കരനാരായണ പ്രമോദ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചപൂജയ്ക്കു ശേഷം മേല്‍ശാന്തി മൂര്‍ത്തിയേടത്ത് കൃഷ്ണന്‍ നമ്പൂതിരിയാണ് നറുക്കെടുത്തത്. 43 അപേക്ഷകരില്‍ യോഗ്യത നേടിയ 36 പേരില്‍ നിന്നാണ് ശങ്കരനാരായണ പ്രമോദിന് നറുക്ക് വീണത്.

ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ഇദ്ദേഹം മേല്‍ശാന്തിയാകുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ഒറ്റപ്പാലം വരോട് ചാത്തന്‍ കാട് ദേവി ക്ഷേത്രത്തില്‍ മേല്‍ശാന്തിയാണ്. ഏപ്രില്‍ ഒന്നു മുതല്‍ ആറു മാസത്തേക്കാണ് മേല്‍ശാന്തിയുടെ കാലാവധി

തിയ്യന്നൂര്‍ ശങ്കരനാരായണ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിയുടേയും എടപ്പാള്‍ കുന്നത്ത് മന ശാന്ത അന്തര്‍ജനത്തിന്റേയും മകനാണ്. ഭാര്യ: രശ്മി അന്തര്‍ജ്ജനം. വരോട് യു.പി.സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപികയാണ്. മക്കള്‍: ഋഷികേശ്, ഹരികേശ്.

Content Highlights: Sankaranarayana Pramodh selected as New Melsanthi for Guruvayur Temple