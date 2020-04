തിരുവനന്തപുരം:കോവിഡ് 19-നെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ അണുനശീകരണ ടണല്‍ ചിലയിടങ്ങളില്‍ ഉയര്‍ന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിന് പിന്നാലെ പോവേണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ടണല്‍ എന്നത് അശാസ്ത്രീയമായ കാര്യമാണ് എന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ നല്‍കുന്ന നിര്‍ദേശം. ഇതിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

തൃശ്ശൂരിലും കണ്ണൂരിലുമൊക്കെയായിരുന്നു കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ എന്ന പേരില്‍ ടണല്‍ ഒരുക്കിയത്. കോര്‍പ്പറേഷന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയതും. ഇതിനെയാണ് ഇപ്പോള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളിക്കളഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് കളക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച ടണലിലൂടെ കടന്ന്‌പോവുന്ന വ്യക്തികളുടെ ശരീരമാസകലം മിസ്റ്റ് രൂപത്തില്‍ സ്‌പ്രേചെയ്ത് അണുവിമുക്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല്‍ ദേഹം നനയുകയുമില്ല. പദ്ധതി വിവിധയിടങ്ങളില്‍ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തൃശ്ശൂര്‍ ശക്തന്‍ മാര്‍ക്കറ്റിലായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ടണല്‍ ഒരുങ്ങിയത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Content Highlights: Sanitation tunnel is not a good idea, says Pinarayi Vijayan