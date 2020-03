കോട്ടയം: അന്തോവാസികളുടെ ദുരൂഹമരണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് വിവാദത്തിലായ ചങ്ങനാശ്ശേരി പുതുജീവന്‍ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സാനിറ്ററി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കും.

മാലിന്യസംസ്‌കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതുജീവനെതിരെ പ്രദേശവാസികളില്‍നിന്ന് പരാതി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. കക്കൂസ് മാലിന്യം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ പൊതുസ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നു, ഇത് സമീപത്തെ കിണറുകളിലെ ജലം മലിനമാക്കുന്നു തുടങ്ങിയ പരാതികള്‍ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പായിപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച അടിയന്തരമായി യോഗം ചേര്‍ന്നത്.

ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും യോഗത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരുടെ പ്രത്യകസംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാനിറ്ററി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കാന്‍ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്.

