തിരുവനന്തപുരം: വൈദ്യതവകുപ്പു മന്ത്രി എം എം മണി ഫോണിലൂടെ ശകാരിച്ചതായി നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സനലിന്റെ ഭാര്യ വിജി. സെക്രട്ടേറിയേറ്റിനു മുന്നിലെ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിളിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ശകാരമെന്ന് വിജി പറഞ്ഞു. തോന്ന്യാസത്തിന് സമരം ചെയ്താല്‍ ജോലി തരാനാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞതായും വിജി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ജോലിയുടെ കാര്യത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഉറപ്പു നല്‍കിയതെങ്കില്‍ സമരം ഇരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചെന്നുകാണുകയാണു വേണ്ടത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കയ്യില്‍ ജോലി ഇരിപ്പില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞതായി വിജി വ്യക്തമാക്കി.

സനല്‍കുമാറിന്റെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ജോലിയും ധനസഹായവും ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വിജിയും മക്കളും സനല്‍കുമാറിന്റെ അമ്മയും സെക്രട്ടേറിയേറ്റിനു മുന്നില്‍ സമരം ചെയ്യുന്നത്. ഇവര്‍ നടത്തുന്ന സത്യഗ്രഹം ബുധനാഴ്ച പത്താംദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. നെയ്യാറ്റിന്‍കര ഡി വൈ എസ് പിയായിരുന്ന ഹരികുമാര്‍ കാറിനു മുന്നില്‍ തള്ളിയിട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു സനല്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

