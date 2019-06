തിരുവനന്തപുരം: മുന്‍ എം.പി. എ. സമ്പത്തിന്റെ കാറില്‍ മുന്‍ എംപി എന്ന ബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിച്ചെന്ന വിവാദത്തില്‍ നിലാപാട് മാറ്റി കെ.എസ്. ശബരീനാഥന്‍ എം.എല്‍.എ. സമ്പത്തിന്റെ കാറിന്റെ ഫോട്ടോ വ്യാജമാണെന്ന വാദത്തെ അനുകൂലിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യത്തില്‍ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായാണ് ഇപ്പോള്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ വി.ടി. ബല്‍റാം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പിനെതിരെയാണ് ശബരീനാഥന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പ്രതികരിച്ചത്. സമ്പത്തിന്റെ കാറിന്റെ ചിത്രം ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്തതാണെന്ന വാദമുയര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ശരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താതെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കാര്‍ക്കും ഭൂഷണമല്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. എന്നാല്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കം സംഭവത്തില്‍ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കണമെന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പുമായി ശബരീനാഥന്‍ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു.

വിമാനത്താവളത്തിലെ സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ സ്ഥിരീകരണം വരുത്താമെന്നും ദുരൂഹതയ്ക്ക് വഴികൊടുക്കാതെ സമ്പത്ത് കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കണമെന്നുമാണ് പുതിയ കുറിപ്പിലെ ആവശ്യം.

സംഭവത്തില്‍ മുസ്ലീം യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് പി.കെ. ഫിറോസും സമാനമായ ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്താവള മാനേജറുമായി സംസാരിച്ച് സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്തുവിടാന്‍ സമ്പത്ത് ആവശ്യപ്പെടുമോ എന്നായിരുന്നു പി.കെ. ഫിറോസിന്റെ ചോദ്യം. ചിത്രം ചിലപ്പോള്‍ വ്യാജമായിരിക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചതെന്നും സംഭവം ഇത്രയും ചര്‍ച്ചയായ സ്ഥിതിക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് അദ്ദേഹം വിശദീകരണം നല്‍കണമെന്നും പി.കെ. ഫിറോസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതേസമയം. നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കാറിന്റെ ചിത്രം വ്യാജമാണെന്ന് തെളിയിച്ചാല്‍ പോസ്റ്റ് പിന്‍വലിക്കാനും നിരുപാധികം മാപ്പ് പറയാനും തയ്യാറാണെന്നും പി.കെ. ഫിറോസ് വ്യക്തമാക്കി.



കെ.എസ്. ശബരീനാഥന്‍ എം.എല്‍.എ.യുടെ പുതിയ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം..

വാഹനത്തിലെ വിവാദ ബോര്‍ഡിനെക്കുറിച്ചു പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിനു ശേഷം നിരവധി ആളുകള്‍ ഫോണിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്.അതില്‍ ഒരു സുഹൃത്ത് കൂടുതല്‍ ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ഈ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ജൂണ്‍ 14 വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 11.30-12.00 ഇടയ്ക്കു തിരുവനന്തപുരം എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്നെടുത്ത ഫോട്ടോയാണെന്നും രാത്രി ഫ്‌ലൈറ്റില്‍ ലാന്‍ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാറില്‍ തന്നെ ശ്രീ സമ്പത്ത് കയറി പോവുകയും ചെയ്തു എന്ന് ദൃക്സാക്ഷി പറയുന്നു.

എന്തായാലും എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന് ഈ വാഹനത്തില്‍ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്നുള്ളത് CCTV ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്നോ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്നോ സ്ഥിതീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ആരെയും ഇവിടെ തേജോവധം ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുവെന്നുമാത്രം. ബഹുമാനപെട്ട ശ്രീ സമ്പത്ത് ദുരൂഹതയ്ക്ക് വഴികൊടുക്കാതെ കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

Ps :ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം ചേര്‍ത്തുപറയട്ടെ, സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ വസ്തുതാരഹിതമായ അപവാദപ്രചരണത്തിനെ എതിര്‍ക്കുന്നു, ഇനി എതിര്‍ക്കും.



കെ.എസ്. ശബരീനാഥന്‍ എം.എല്‍.എ.യുടെ ആദ്യത്തെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ-

ആറ്റിങ്ങല്‍ എംപിയായിരുന്ന ശ്രീ സമ്പത്തിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ രാവിലെ മുതല്‍ പ്രചരിക്കുകയാണ്. അത് കണ്ടപ്പോഴേ സാമാന്യയുക്തിക്ക് ചേരാത്തതാണെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. ഈ ചിത്രം ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്തതാണെന്ന് ഇപ്പോള്‍ അറിയുന്നു.

ഞാനടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങള്‍ക്ക് നിരന്തരം ഇരയാകാറുണ്ട്, അതിന്റെ വിഷമം ഉള്ളിലൊതുക്കി പോവുകയാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്.നമുക്ക് വിഷയങ്ങള്‍ പൊളിറ്റിക്കലായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം, അതില്‍ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ശരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താതെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കാര്‍ക്കും ഭൂഷണമല്ല.

Responsible driving എന്നതുപോലെ Responsible social media എന്നൊരു ക്യാമ്പയിന്‍ തുടങ്ങുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.

Content Highlights: Sampath Ex MP Board on Car Controversy; KS Sabarinathan MLA New facebook post