തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി ഉള്‍പ്പടെ മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് മാസം 92,423 രൂപയാണ് ഇപ്പോള്‍ ശമ്പളമായി കിട്ടുന്നത്. 30 ശതമാനം സാലറി കട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഇതില്‍ 27,726 രൂപ കുറവുവരും. മന്ത്രിമാര്‍ ഇതിനകം ഒരുലക്ഷം രൂപ വീതം ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനുപുറമേയാണ് ശമ്പളം കുറയ്ക്കുന്നത്. യാത്രപ്പടി ഒഴികെ 50,000 രൂപയാണ് എം.എല്‍.എ.മാരുടെ വേതനം. പ്രളയകാലത്ത് ഒരുമാസത്തെ വേതനം എന്ന നിലയില്‍ ആ തുകയാണ് എം.എല്‍എ.മാര്‍ സംഭാവന ചെയ്തത്. അതിന്റെ 30 ശതമാനം കണക്കാക്കിയാല്‍ 15,000 രൂപയും കുറയും.

പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരുവിഹിതം രണ്ടും മൂന്നും മാസത്തേക്ക് നീട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രവകുപ്പുകളിലും ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം വീതം 12 മാസം പിടിക്കുന്നുണ്ട്. മന്ത്രിമാരുടെയും എം.പി.മാരുടെയും ശമ്പളത്തിന്റെ 30 ശതമാനം കേന്ദ്രവും കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ മാതൃകകളാണ് കേരളവും സ്വീകരിക്കുന്നത്.

മന്ത്രിമാരുടെ ശമ്പളം

അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 2000 രൂപ

ഡി.എ 33,423 രൂപ

യാത്രാപ്പടി 17,000 രൂപ

മണ്ഡലം അലവന്‍സ് 40,000 രൂപ

ആകെ 92,423 രൂപ

കുറയുന്നത് 27,726 രൂപ

എം.എല്‍.എമാരുടെ ശമ്പളം

ഫിക്സഡ് അലവന്‍സ് 2000 രൂപ

മണ്ഡലം അലവന്‍സ് 25,000 രൂപ

ടെലിഫോണ്‍ അലവന്‍സ് 11,000 രൂപ

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ അലവന്‍സ് 4000 രൂപ

മറ്റ സ്വകാര്യ ചെലവുകള്‍ 8000 രൂപ

ആകെ 50,000 രൂപ

കുറയുന്നത് 15,000 രൂപ

(ഇതിനുപുറമേ കുറഞ്ഞത് 20,000 രൂപ യാത്രപ്പടിക്കും അര്‍ഹതയുണ്ട് )

Content Highlight: Salaries of Ministers and MLAs will be reduced