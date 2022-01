കാസര്‍കോട്ട്: ബദിയഡുക്ക കിളിങ്കാറിലെ നാട്ടുകാര്‍ക്ക് സായിറാം ഭട്ട് എക്കാലും കണ്‍കണ്ട ദൈവമായിരുന്നു. ഏതുസമയത്തും ആര്‍ക്കും എന്തു സഹായവും ഓടിച്ചെന്ന് ചോദിക്കാം. തങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവുമെല്ലാം സായിറാം പരിഹരിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമായിരുന്നു ആളുകള്‍ക്ക്. ഒരു മനുഷ്യായുസ്സില്‍ ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി സഹായങ്ങള്‍ പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കായി ചെയ്ത് 84-ാം വയസില്‍ സായിറാം യാത്രയാതോടെ കിളിങ്കാറിലെ നാട്ടുകാരും തീരാദുഖത്തിലാണ്.

അത്രയൊന്നും സമ്പന്നനല്ലാതിരുന്ന സായിറാം കൃഷിയില്‍ നിന്ന് അധ്വാധിച്ചുകിട്ടുന്ന തുകയില്‍ നിന്നാണ് സാധുക്കള്‍ക്കളുടെ കണ്ണീരൊപ്പിയത്. സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്തവര്‍ക്കും വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്കുമായി 260ലധികം വീടുകളാണ് സായിറാം നിര്‍മിച്ച് നല്‍കിയത്. ഇതിനെല്ലാം പണം കണ്ടെത്തിയതാകട്ടെ പാടത്തെ കൃഷിയില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രവും. തനിക്ക് മണ്ണ് തരുന്നതില്‍ നിന്ന് താന്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് മണ്ണില്‍ കുരകളൊരുക്കുന്നുവെന്നാണ് സായിറാം പറയാറ്.

കൃഷിയില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വീടുകള്‍ നിര്‍മിച്ച് നല്‍കുന്നത് സാമ്പത്തികമായി വലിയ ബാധ്യതയേ ആയിരുന്നില്ല സായിറാമിന്. നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി വീടുകളുടെ താക്കോല്‍ കൈമാറുമ്പോള്‍ ഉടമയുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം മാത്രമായിരുന്നു സായിറാമിനുള്ള പ്രതിഫലം. വീടുകള്‍ വെച്ചുനല്‍കാന്‍ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായി ആരുടെയും മുന്നിലും കൈനീട്ടിയിട്ടില്ല. സഹായവുമായി വരുന്നവരെ സ്‌നേഹപൂര്‍വം മടക്കിഅയക്കുന്നതായിരുന്നു ശീലം.

താന്‍ പണികഴിപ്പിച്ച വീടുകള്‍ കാണാന്‍ വരുന്നവരെയും സായിറാം ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല. അത് വീട് ലഭിച്ചവരില്‍ ആത്മനിന്ദയും നാണക്കേടുമുണ്ടാക്കുമെന്ന് സായിറാം വിനയപൂര്‍വം പറയും. താന്‍ സഹായം നല്‍കിയ ആരുടേയും പേരും സായിറാം വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ഒരുക്കമല്ല. അത് അവര്‍ക്കും തനിക്കുമിടയിലെ രഹസ്യമായിരിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം.

കിളിങ്കാര്‍ നടുമനയിലെ കൃഷ്ണഭട്ട്-ദുക്ഷമ്മ ദമ്പതിമാരുടെ മകനായി 1937 ജൂലായ് എട്ടിനായിരുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണ ഭട്ടെന്ന സായിറാം ഭട്ടിന്റെ ജനനം. കൃഷിക്ക് പുറമേ പാരമ്പര്യ വൈദ്യവമായിരുന്നു പ്രവര്‍ത്തനമേഖല. ഗീതാഞ്ജനേയ വ്യായാമശാല എന്ന പേരില്‍ നീര്‍ച്ചാലില്‍ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചാണ് പൊതുസേവനരംഗത്ത് സജീവമായത്. അമ്പതു വയസ്സു പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് സായിറാം ഭട്ട് വീടില്ലാത്തവര്‍ക്ക് താങ്ങായിത്തുടങ്ങിയത്.

1995ല്‍ കാലവര്‍ഷത്തില്‍ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടുകാരനായ അബ്ബാസിന് വീടു നിര്‍മിച്ചു നല്കിയായിരുന്നു കാരുണ്യവഴിയുടെ തുടക്കം. ഓലമേഞ്ഞ കൂര കാറ്റത്ത് പാറിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് വീടിന് മുന്നില്‍ വന്ന് കരഞ്ഞ അബ്ബാസിനോട് പുതിയ വീട് നിര്‍മിച്ച് നല്‍കുമെന്ന് ഉറപ്പുനല്‍കാന്‍ സായിറാമിന് അധികം ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. എന്നാല്‍ അത്രയധികം പണം അന്ന് സായിറാമിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാല്‍ തീര്‍ഥാടനത്തിനായി സ്വരൂപിച്ച പണമെടുത്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വീടു നിര്‍മിച്ചതും താക്കോല്‍ അബ്ബാസിനെ ഏല്പിച്ചതും.

സ്വന്തം വീടു നിര്‍മിക്കുന്ന അതേ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് സായിറാം 260ലധികം വീടുകളും നിര്‍മിച്ചത്. നിര്‍മാണ സമയത്ത് ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ പറ്റാത്തതിനാല്‍ കുറഞ്ഞ ആയുസ്സേ വീടുകള്‍ക്ക് ഉണ്ടായുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ നിര്‍മാണച്ചുമതല മറ്റാരെയും ഏല്പിക്കാതായി. നിര്‍മാണസാമഗ്രികള്‍ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം നേരിട്ടുനിന്ന് വീട് പണിയും. കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ കണ്ടെത്തി ചുറ്റുപാടുകള്‍ മനസ്സിലാക്കിലാക്കിയായിരുന്നു ഓരോ വീടുകള്‍ സായിറാം നിര്‍മിച്ച് നല്‍കിയത്.

വീട് നിര്‍മാണത്തിന് പുറമേ മറ്റനേകം നിരവധി കുടിവെള്ളപദ്ധതികള്‍, 100ലധികം വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം, വീട് വെക്കാന്‍ ഭൂമി, സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് യൂണിഫോം, പുസ്തകം, മെഗാ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പുകള്‍ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളും സായിറാമിന്റെ പരോപകാര പ്രവര്‍ത്തന മേഖലകളായിരുന്നു. കിളിങ്കാറിലെ സായി മന്ദിരത്തില്‍ മാസംതോറും മെഗാ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് നടത്തും. ഉത്തരകേരളത്തിലേയും ദക്ഷിണ കര്‍ണാടകയിലേയും വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടര്‍മാരും രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാനെത്തും. സായിറാം നടത്തിയ സമൂഹ വിവാഹങ്ങള്‍ എത്രയെന്ന് കണക്കില്ല. രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറേ പേര്‍ക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സയും നല്‍കി.

സ്വാര്‍ഥതയും വിദ്വേഷവും സമൂഹത്തിലേക്ക് വേലിയേറ്റം ചെയ്യുമ്പോള്‍ നന്മയിലും സ്‌നേഹത്തിലുമാണ് ദൈവം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കര്‍മ്മം കൊണ്ട് കാട്ടിതന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു സായിറാം.

