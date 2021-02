തിരുവനന്തപുരം: സര്‍ക്കാരിന്റെ പിന്‍വാതില്‍ നിയമനത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് സെക്രട്ടേറിയേറ്റിന് മുന്നില്‍ നിരാഹാരമിരിക്കുന്ന ഷാഫി പറമ്പിലിനേയും ശബരിനാഥിനേയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ നിര്‍ദേശം. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ സമരപ്പന്തലിലെത്തി ഇരുവരേയും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ നിര്‍ദേശം.

എംഎല്‍എമാരുടെ ആരോഗ്യനില മോശമാണെന്നും ശരീരത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വളരെ കുറഞ്ഞുവെന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ സമരപ്പന്തലില്‍ നിന്ന് ഇരുവരേയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കും.

നിരാഹാരം ഒമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞതോടെയാണ് എംഎല്‍എമാരുടെ ആരോഗ്യനില ഏറെ മോശമായത്. ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇരുവരും സമരം തുടരാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

content highlights: sabarinathan and shafi parambil to be shifted to hospital