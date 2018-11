സന്നിധാനം: ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശവിധി നടപ്പാക്കാന്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് സാവകാശം തേടുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് എ. പദ്മകുമാര്‍. ശനിയാഴ്ചയോ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ തിങ്കളാഴ്ചയോ സാവകാശം തേടി കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് പദ്മകുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വിധി നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കാന്‍ വനഭൂമി വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന കാര്യമുള്‍പ്പെടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് പദ്മകുമാര്‍ അറിയിച്ചു. തുലാമാസ പൂജയ്ക്കും ചിത്തിരയാട്ട വിശേഷ സമയത്തും ഉണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പന്തളം രാജകൊട്ടാരം, തന്ത്രികുടുംബം തുടങ്ങിയവരുള്‍പ്പെടെ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചകളില്‍ കൂട്ടായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ തീരുമാനം. സുഗമമായ തീര്‍ഥാടനം നടക്കാന്‍ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും വിധി നടപ്പാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും പദ്മകുമാര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: Sabarimala Women Entry, Devaswom Board to Seek More Time to Enact the Verdict, J Padmakumar, TDB