പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല അയ്യപ്പന് ചാര്‍ത്തുന്ന തിരുവാഭരണം തിരിച്ചേല്‍പ്പിക്കുമെന്ന് പന്തളം കൊട്ടാരം ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ നിന്ന് ഉറപ്പുവാങ്ങി. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡുമായി കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികള്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് ധാരണ ഉണ്ടായയത്.

മകരവിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ വര്‍ഷവും പന്തളം കൊട്ടാരത്തില്‍ നിന്ന് ശബരിമലയിലേക്ക് തിരുവാഭരണം കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ തിരുവാഭരണം തിരികെ എത്തിക്കില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങള്‍ നടന്നിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ആശങ്കയാണ് ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് വഴിവെച്ചത്. ആശങ്ക പരിഹരിക്കാന്‍ പന്തളം കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികളും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗം ചേര്‍ന്നത്.

പന്തളത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന തിരുവാഭരണം കൃത്യമായി തിരിച്ചേല്‍പ്പിക്കുമെന്നും കൂടുതല്‍ സുരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും പന്തളം കൊട്ടാരത്തിന് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ഉറപ്പുനല്‍കി.

ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകണം, രാജപ്രതിനിധിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കണം, വലിയാനവട്ടത്ത് ഘോഷയാത്ര സംഘത്തിനും രാജപ്രതിനിധിക്കും പ്രത്യേകം സുരക്ഷ ഒരുക്കണം തുടങ്ങിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പന്തളം കൊട്ടാരം ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന് മുന്നില്‍ വെച്ചിരുന്നു. ഇവയൊക്കെ ചര്‍ച്ചയില്‍ ബോര്‍ഡ് അംഗീകരിച്ചു. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ദേവസ്വത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍ ജസ്റ്റിസ് ടി.ആര്‍. രാമന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടി നിര്‍ദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഉറപ്പ് പന്തളം കൊട്ടാരത്തിന് നല്‍കിയത്.

