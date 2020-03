തിരുവനന്തപുരം: തിരുവുത്സവത്തിനായി ശബരിമല നട ഈ മാസം 28 ന് തുറക്കും. ഇത്തവണത്തെ തിരുവുത്സവത്തിന് ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകള്‍ മാത്രമെ ഉണ്ടാകൂവെന്ന് ദേവസ്വംമന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ അറിയിച്ചു.

ഭക്തര്‍ക്ക് ദര്‍ശനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഏപ്രില്‍ ഏഴിന് പമ്പ തീരത്ത് നടക്കുന്ന ആറാട്ട് ചടങ്ങിലും ഭക്തര്‍ക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി അറിയിച്ചു. എല്ലാ ഭക്തരുടെയും സഹകരണവും മന്ത്രി അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. ശബരിമല തിരുവുത്സവം ഈ മാസം 29നാണ് കൊടിയേറ്റോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്നത്.

ശബരിമല സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇതുവരെ ഒന്‍പത് പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ അടിയന്തര പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍.

