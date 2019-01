ശബരിമല: സന്നിധാനത്ത് ശ്രീലങ്കന്‍ യുവതി ശശികല ദര്‍ശനം നടത്തിയെന്ന വാദത്തില്‍ ദുരൂഹത തുടരുന്നു. പുറത്തുവന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് സന്നിധാനത്തെത്തിയത് ശശികലയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ല. അതിനിടെ തനിക്ക് ദര്‍ശനം നടത്താന്‍ സാധിച്ചില്ലെന്നും പോലീസുകാര്‍ തന്നെ തിരിച്ചയച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് ശശികല രംഗത്തെത്തി.

ശശികല ദര്‍ശനം നടത്തിയെന്ന് പറയുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. 10.51 ന് ഒരു സ്ത്രീ മറ്റൊരു അയ്യപ്പനുമൊത്ത് ശ്രീകോവിലിന് ഇടതുഭാഗത്തുകൂടി നടന്നുപോകുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്. 10.46 എന്ന സമയത്ത് സിസിടിവിയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളും ഇതിന് സമാനമാണ്. ഇവ രണ്ടും പരിശോധിച്ച് ഇതില്‍ കാണുന്ന സ്ത്രീ ശശികല അല്ല എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഇന്റലിജന്‍സ് എത്തിയത്.

ശശികലയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഇരുമുടിക്കെട്ടും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കണ്ട സ്ത്രീയുടെ പക്കലുള്ള ഇരുമുടിക്കെട്ടിന്റെയും നിറത്തില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ശശികല മലകയറാന്‍ തയ്യാറെടുത്ത സമയത്ത് ഇവര്‍ എടുത്ത ചിത്രത്തില്‍ നീലനിറത്തിലുള്ള ഇരുമുടിക്കെട്ടാണ് ഇവരുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കണ്ട സ്ത്രീയുടെ പക്കല്‍ നീലനിറത്തിലുള്ള ഇരുമുടിക്കെട്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല പ്രായമായ കണ്ണട വെച്ച സ്ത്രീയാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളതെന്നും ഇന്റലിജന്‍സ് പറയുന്നു.

അതേസമയം യുവതി ദര്‍ശനം നടത്തി എന്ന വാദത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ തനിക്ക് ദര്‍ശനം നടത്താന്‍ പോലീസ് അനുവാദം നല്‍കിയില്ലെന്ന വാദവുമായി ശശികല തന്നെ രംഗത്ത് വന്നു. സന്നിധാനത്തിന് സമീപത്തുവെച്ച് തന്നെ പോലീസ് തിരിച്ചയച്ചെന്നും അവര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Sabarimala Sri Lankan women entry Controversy Intelligence say not happens that incident