ന്യൂഡൽഹി: ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച ബില്ലുൾപ്പെടെ എംപി എന്‍കെ പ്രേമചന്ദ്രന്‍ അവതരിപ്പിച്ച നാല് ബില്ലുകള്‍ക്കും ലോക്സഭയിൽ നറുക്ക് വീണില്ല. ഇതോടെ ബിൽ ഇത്തവണ ചർക്കെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതായി. ഏതൊക്കെ ബില്ല് സഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് തീരുമാനിക്കുക. 'ശബരിമല ശ്രീധര്‍മശാസ്ത ക്ഷേത്ര ബില്‍' എന്ന പേരിലാണ് എന്‍കെ പ്രേമചന്ദ്രന്‍ സ്വകാര്യ ബില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. 17-ാമത് ലോക്‌സഭയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ബില്ലായിരുന്നു ഇത്.

12ന് ചര്‍ച്ചക്കെടുക്കേണ്ട ബില്ലുകളില്‍ പ്രേമചന്ദ്രന്റെ നാല് ബില്ലുകള്‍ക്കും നറുക്ക് വീണിട്ടില്ല. ശബരിമല വിഷയത്തിനു പുറമെ, സര്‍ഫാസി നിയമഭേദഗതി ബില്‍, ഇ.എസ്.ഐ. നിയമഭേദഗതി ബില്‍, ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമഭേദഗതി ബില്‍ എന്നിവയായിരുന്നു പ്രേമ ചന്ദ്രന്‍ അവതരിപ്പിച്ച നാല് സ്വകാര്യ ബില്ലുകള്‍.

32സ്വകാര്യ ബില്ലുകളാണ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ലോക്സഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതില്‍ നാലെണ്ണം പ്രേമചന്ദ്രന്റേതായിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സഭാ നേതാവ് അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരിയും നാലു ബില്ലുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു.

32 ബില്ലുകള്‍ നറുക്കിട്ടെടുത്ത് മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം ചര്‍ച്ചയ്ക്കായി പരിഗണിക്കും. തുടര്‍ന്ന് ഇവയുടെ ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധമുള്ള മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ ബില്ലുകള്‍ പഠിക്കും. പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് പാര്‍ലമെന്ററികാര്യ സമിതിക്കു സമര്‍പ്പിക്കും. സമിതിയാണ് ബില്ലിന്റെ തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുക. വെള്ളിയാഴ്ചകളില്‍ ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് സ്വകാര്യബില്ലുകള്‍ പരിഗണിക്കാറ്. ഇടവിട്ടുള്ള വെള്ളിയാഴ്ചകളില്‍ ബില്ലുകളോ അംഗങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രമേയങ്ങളോ ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കെടുക്കും. പ്രേമചന്ദ്രന്റെ ബില്‍ ഈ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകണം.

ലോക്‌സഭാ കാലാവധി തീരുംവരെ ഈ ബില്‍ സഭയുടെ സ്വത്തായിരിക്കും. അതുവരെ ബില്ലുകള്‍ ചര്‍ച്ചക്കെടുക്കും.

