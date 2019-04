സന്നിധാനം: മേടമാസ-വിഷു പൂജകള്‍ക്കായി ശബരിമല ശ്രീധര്‍മ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രനട ഏപ്രില്‍ 10 ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് തുറക്കും.ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ മേല്‍ശാന്തി വി.എന്‍.വാസുദേവന്‍ നമ്പൂതിരി ക്ഷേത്ര ശ്രീകോവില്‍ നട തുറന്ന് ദീപം തെളിക്കും. അന്നേ ദിവസം പ്രത്യേക പൂജകള്‍ ഒന്നുമുണ്ടാകില്ല. രാത്രി 10-ന് ഹരിവരാസനം പാടി നട അടയ്ക്കും.

ഏപ്രില്‍ 11-ന് രാവിലെ 5 മണിക്ക് ക്ഷേത്രനട തുറന്ന് നിര്‍മ്മാല്യവും അഭിഷേകവും നടത്തും. തുടര്‍ന്ന് പതിവ് പൂജകള്‍ ഉണ്ടാകും.മേടം ഒന്നായ ഏപ്രില്‍ 15-ന് ആണ് വിഷു. അന്നേദിവസം പുലര്‍ച്ചെ തന്നെ നട തുറന്ന് ഭക്തര്‍ക്കായി വിഷുക്കണി ദര്‍ശനം ഒരുക്കും.തുടര്‍ന്ന് തന്ത്രിയും മേല്‍ശാന്തിയും ഭക്തര്‍ക്ക് കൈനീട്ടവും നല്‍കും. നെയ്യഭിഷേകം,കളഭാഭിഷേകം,പടിപൂജ എന്നിവ നടതുറന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാദിവസങ്ങളിലും ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ഉണ്ടാകും.ഏപ്രില്‍ 19-ന് രാത്രി ഹരിവരാസനം പാടി ക്ഷേത്രനട അടയ്ക്കും.

മേടമാസ-വിഷു പൂജകള്‍ക്കായി നടതുറക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും നിന്നായി ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തര്‍ അയ്യപ്പദര്‍ശന പുണ്യത്തിനായി എത്തിച്ചേരും. ഇടവ മാസ പൂജകള്‍ക്കായി മെയ്മാസം 14-ന് വൈകുന്നേരം 5-ന് ആണ് നട തുറക്കുക.

Content Highlights: sabarimala nada will be open for vishu pooja on april 10 wednesday