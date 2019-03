തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല വിഷയം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ശബരിമല വിഷയം പ്രചാരണ വിഷയമാക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മിസോറാം ഗവര്‍ണര്‍ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കേരളത്തിലെത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ക്കെതിരെ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നല്‍കുമെന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍ അറിയിച്ചു.

ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് മത സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. ഇതില്‍ ശബരിമല ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്. ശബരിമലയില്‍ ഇതനുവദിച്ചാല്‍ മലയാറ്റൂര്‍ പള്ളിയിലോ ബീമാ പള്ളിയിലോ ആകും അടുത്തത് നടക്കുക. അതുകൊണ്ടിത് ആരാധനാലയങ്ങളുടെ മുഴുവന്‍ പ്രശ്‌നമാണ്. ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രശ്‌നമാണ്. ആചാരത്തിന്റെ പ്രശ്‌നമാണ്, വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്‌നമാണ്.

അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസവും ആരാധനയും ആചാരങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ വിചാരം, വികാരം, അവരുടെ ചിന്ത അതുയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കും.

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ കുമ്മനത്തിനെ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ പി.എസ്. ശ്രീധരന്‍ പിള്ള, ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്‍, മുന്‍ ഡിജിപി ടി.പി സെന്‍കുമാര്‍, ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ മുന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ജി. മാധവന്‍ നായര്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് സ്വീകരിച്ചു. വലിയ സ്വീകരണമാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരന് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നല്‍കിയത്. വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് തുറന്ന ജീപ്പില്‍ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫിസിലേക്ക് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചു.

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഗവര്‍ണര്‍ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് അദ്ദേഹം സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയത്‌

Content Highlights: Sabarimala Issue, will seek EC against EO of Kerala