തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിലെ യുവതീപ്രവേശനത്തിന് പിന്നാലെ നടയടച്ച് ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തിയതില്‍ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന് വിശദീകരണം നല്‍കി. നടയടച്ച് ശുദ്ധിക്രിയ ചെയ്തതില്‍ വീഴ്ചയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, അത് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നുമാണ് തന്ത്രി ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം ചൊവ്വാഴ്ച ചേരുന്ന ബോര്‍ഡ് യോഗത്തില്‍ പരിഗണിക്കും.

ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ അനുമതി വാങ്ങാതെയാണ് തന്ത്രി നടയടച്ച് ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തിയതെന്ന് ബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങള്‍ നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് തന്ത്രിയോട് വിശദീകരണം തേടാന്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് തീരുമാനമെടുത്തത്. എന്നാല്‍ ശബരിമലയില്‍ യുവതീപ്രവേശനം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ബോര്‍ഡ് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചെന്നും ഇതിനുശേഷമാണ് നടയടച്ചതെന്നുമാണ് തന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. നടയടച്ച് ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തിയത് പൂര്‍ണമായും ശരിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരണത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ തീര്‍ഥാടനകാലത്താണ് സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ തുടര്‍ന്ന് രണ്ട് യുവതികള്‍ ശബരിമല ദര്‍ശനം നടത്തിയത്. വന്‍ പോലീസ് സുരക്ഷയോടെ പുലര്‍ച്ചെ സമയത്തായിരുന്നു യുവതികളുടെ ശബരിമല ദര്‍ശനം. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ശബരിമലയില്‍ നടയടക്കുകയും ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തുകയും ചെയ്തത്.

Content Highlights: sabarimala controversy; tantri given his explanation to devaswom board