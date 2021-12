ഇടുക്കി: സിപിഎം വിട്ട് മറ്റൊരു പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് തല്‍ക്കാലം ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്ന് ദേവികുളം മുന്‍ എം.എല്‍.എ എസ് രാജേന്ദ്രന്‍. പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മുന്‍ മന്ത്രി എം.എം മണിയുടെ അഭിപ്രായത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്നും കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ പറയാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടിയോട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാര്‍ട്ടിയെ അനുസരിച്ച് നില്‍ക്കണമെന്നത് അവരുടെ അഭിപ്രായമാണ്. കൂടുതല്‍ പ്രതികരണങ്ങള്‍ പിന്നീട് നടത്താമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി.പി.എം മറയൂര്‍ ഏരിയ സമ്മേളനത്തില്‍ എംഎം മണി രാജേന്ദ്രനെതിരെ ഉന്നയിച്ചത് അതിരൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനങ്ങളാണ്. അത് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് സമ്മേളനവേദിയിലായിരുന്നോ അതോ പാര്‍ട്ടി ഘടകത്തിലായിരുന്നോ എന്ന് എം.എം മണി പരിശോധിക്കട്ടേയെന്നും രാജേന്ദ്രന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പാര്‍ട്ടിക്ക് നല്‍കിയ കത്തില്‍ വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടി ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് പാര്‍ട്ടി സമ്മേളനത്തില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നത്.

പാര്‍ട്ടി സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാത്തതിന് സംഘടനാപരമായി നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണി പറഞ്ഞിരുന്നു. പാര്‍ട്ടി അനുമതിയില്ലാതെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ നടത്തിയതിനെതിരേയും വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് തവണ എംഎല്‍എ സ്ഥാനം ഒരു തവണ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നീ പദവികള്‍ പാര്‍ട്ടിയാണ് രാജേന്ദ്രന് നല്‍കിയത്. എന്നിട്ടും സീറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് രാജേന്ദ്രന്‍ നേരിടുന്ന ആരോപണം. ആരോപണമുയര്‍ന്നതിനാലാണ് അന്വേഷണ കമ്മിഷനെ നിയമിച്ചത്. എ. രാജയെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ രാജേന്ദ്രന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്.

എം.എം. മണിയുടെ വാക്കുകള്‍

''കുടിക്കുന്ന വെള്ളം മോശമാക്കിയതു പോലെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനമാണ് രാജേന്ദ്രന്‍ ചെയ്യുന്നത്. ഞാന്‍ ചെത്തുകാരന്റെയും രാജേന്ദ്രന്‍ തോട്ടംതൊഴിലാളിയുടെയും മകനാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഈ സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചത് സി.പി.എം. എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനമാണ്. എന്നെ ഒരുതവണ മന്ത്രിയാക്കി, ഇപ്പോള്‍ എം.എല്‍.എയും. മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്ന് നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച മന്ത്രിമാരെല്ലാം മാറിനില്‍ക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി പറഞ്ഞു. പുതിയവര്‍ എത്തി. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പരാതി പറഞ്ഞോ? പാര്‍ട്ടിയോടു കൂറുവേണം. മൂന്നു തവണ എം.എല്‍.എ., ഒരു തവണ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നീ സ്ഥാനങ്ങള്‍ അലങ്കരിച്ച രാജേന്ദ്രന്‍ വീണ്ടും മത്സരിച്ചാല്‍ തോല്‍ക്കുമെന്ന് പാര്‍ട്ടിക്ക് വ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാല്‍ മാറ്റിനിര്‍ത്തി. മത്സരിച്ച സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതി ഉയര്‍ന്നു. കമ്മിഷനെ വെച്ചു. റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചാല്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കും.

സ്വന്തം പ്രദേശമായ മൂന്നാര്‍ മേഖലയിലെ ഒരു സമ്മേളനത്തില്‍പ്പോലും അയാള്‍ പങ്കെടുത്തില്ല. ആരുടെയും വകയല്ല ഈ പാര്‍ട്ടി, എം.എം. മണിയുടെതും അല്ല. പാര്‍ട്ടിയെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിധം ഇടയ്ക്കിടെ ചില പത്രങ്ങള്‍ക്ക് അയാള്‍ അഭിമുഖംനല്‍കും. രാജേന്ദ്രനോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, നിര്‍ത്തിക്കോളുക, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. എല്ലാം അനുസരിച്ച് പാര്‍ട്ടിക്ക് വിധേയനായി പോയാല്‍ നല്ലത്. രാഷ്ട്രീയബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ബോധം തെറ്റിപ്പോയി. 15 വര്‍ഷം എം.എല്‍.എ. ആയതിനാല്‍ മരിച്ചാലും എം.എല്‍.എ. പെന്‍ഷന്‍ കിട്ടും. ഈ പാര്‍ട്ടി ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ എന്തുചെയ്യണം? എന്നിട്ട് ഒരു മാതിരി പണി കാണിക്കരുത്. വേറെ മാര്‍ഗം നോക്കുകയാണ് നല്ലത്. നടപടിയെടുത്താലും പാര്‍ട്ടിക്ക് വിധേയമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ ഇല്ലേ. പാര്‍ട്ടി സമ്മേളനങ്ങളില്‍ എസ്. രാജേന്ദ്രന്‍ എന്താണ് പങ്കെടുക്കാത്തത് എന്ന് അണികള്‍ ചോദിച്ചുവോ. ചോദിക്കണം. ആര്‍ജവമുള്ള പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ സമ്മേളനത്തില്‍ ഇക്കാര്യം നല്ല രീതിയില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തണം''.

