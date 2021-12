പത്തനംതിട്ട: പോലീസ് സേനയില്‍ നിര്‍ണായക ചുമതലകള്‍ കയ്യാളാന്‍ ആര്‍.എസ്.എസ്. ചായ്‌വുള്ളവരുടെ ശ്രമമെന്ന് സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍. പോലീസ് അസോസിയേഷന്‍ നേതാക്കള്‍ക്ക് മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ് ആകാനാണ് താല്‍പര്യമെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു. സി.പി.എം. പത്തനംതിട്ട സമ്മേളനത്തിലെ പൊതുചര്‍ച്ചയ്ക്കുള്ള മറുപടിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോലീസ് വിമര്‍ശനം.

കേരള പോലീസിനെ കുറിച്ച് സി.പി.ഐ. നേതാവ് ആനി രാജ പറഞ്ഞതിനെ പരോക്ഷമായി അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് കോടിയേരിയുടെ പ്രതികരണം. പോലീസില്‍ സംഘപരിവാര്‍ സ്വാധീനമുള്ളവര്‍ കൂടുന്നുവെന്ന സമ്മേളനത്തിലെ പ്രതിനിധികളുടെ വിമര്‍ശനത്തെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നത് കൂടിയാണിത്.

സി.പി.എം. അനുകൂലികളായ പോലീസുകാര്‍ക്ക് റൈറ്റര്‍ പോലുള്ള തസ്തികകളില്‍ ജോലി ചെയ്യാന്‍ താല്‍പര്യമില്ല. പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫിലേക്കാണ് അവരുടെ നോട്ടം. പാര്‍ട്ടിയില്‍ വിഭാഗീയത അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരാളെ മാത്രം ചാരിനില്‍ക്കാമമെന്ന് കരുതരുത്. ചാരിനില്‍ക്കുന്ന മതില്‍ തകര്‍ന്നാല്‍ താഴെ വീഴും. ജില്ലയിലെ മൂന്ന് ഏരിയാ കമ്മിറ്റികളില്‍ വിഭാഗീയതയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന പാര്‍ട്ടി സംഘടനാ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു കോടിയേരിയുടെ പരാമര്‍ശം.

അതേസമയം ഒന്നാം പിണറായി സര്‍ക്കാരിനെയും ഇപ്പോഴത്തെ സര്‍ക്കാരിനെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിണറായിയെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞതെല്ലാം മാധ്യമങ്ങള്‍ പിന്നീട് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവനാമത്തില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യരുതെന്ന് പാര്‍ട്ടി ആരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും ബൗധികനിലവാരവും പാര്‍ട്ടി ബോധവും അനുസരിച്ചാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാരീതിയെന്നാണ് എന്നാണ് ദൈവനാമത്തിലെ സത്യപ്രതിജ്ഞയോടുള്ള കോടിയേരിയുടെ മറുപടി.

