ജാംഷെഡ്പുർ: 3.50 കോടി രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയ എംഎസ് സ്റ്റീൽ എന്ന കമ്പനിയുടെ എംഡിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയെ. ജാർഖണ്ഡിലെ കിഴക്കൻ സിങ്ഭും ജില്ലയിലാണ് സംഭവം.

എംഎസ് സ്റ്റീൽ എന്ന കമ്പനിയുടെ എംഡിയായ ലാദുൻ മുർമു എന്നയാൾ 3.50 കോടി രൂപയുടെ നികുതിവെട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജാർഖണ്ഡിലെ ചരക്കുസേവന നികുതിവകുപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആർ.പ്രകാരം കുറ്റരോപിതനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയതായിരുന്നു പോലീസ്. ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പ്രകാരം 48-കാരനായ ലാദുൻ മുർമുവാണ് എംഎസ് സ്റ്റീലിന്റെ എംഡി. ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായാണ് റായ്പഹാരി ഗ്രാമത്തിലുളള ലാദുന്റെ ഓലമേഞ്ഞ വീട്ടിൽ പോലീസ് എത്തുന്നത്. ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ലാദുൻ മുർമുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പോലീസും അമ്പരന്നു. ലാദുന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആധാർ, പാൻ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യാജ സ്റ്റീൽ കമ്പനിയായിരുന്നു എംഎസ് സ്റ്റീൽസെന്ന് തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് പോലീസെന്ന് ജാംഷെഡ്പുർ സീനിയർ സുപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് ഡോ.എം. തമിൾ വാനൻ പറഞ്ഞു.

ലാദുനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെങ്കിലും ഗ്രാമവാസികളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് വൈകീട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

താൻ കമ്പനിയുടെ എംഡിയായതിനെ കുറിച്ച് തനിക്ക് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലെന്ന് ലാദുൻ പറഞ്ഞു. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ലാദുന് ദിവസക്കൂലിയായി ലഭിക്കുന്നത് 198 രൂപയാണ്. ജീവതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പാടുപെടുകയാണ് ലാദുൻ.

2018-ൽ തന്റെ അന്തരവനായ ബൈല മുർമു എന്റെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കും പാൻ, ആധാർ കാർഡുകളും എടുത്തിരുന്നു. ഇത് ഹാജരാക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസം രണ്ടായിരം രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് രേഖകളെല്ലാം കൊണ്ടുപോയത്. ബൈല രേഖകളെല്ലാം മരുമകനായ സുനരറാമിനും അയാൾ പിന്നീട് സുശാന്ത് എന്ന മറ്റൊരാൾക്കും കൈമാറിയതായി ലാദുൻ പറയുന്നു. ഈ രേഖകൾ പിന്നീട് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്നും തന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ പണം വന്നില്ലെന്നും ലാദുൻ പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ കമേഴ്ഷ്യൽ ടാക്സ് ഓഫീസർമാർ തന്റെ വീട്ടിലെത്തി 3.50 കോടി രൂപയുടെ ജിഎസ്ടി നികുതി കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ നോട്ടീസ് കൈമാറിയിരുന്നുവെന്നും ലാദുൻ പറഞ്ഞു. പണം അടയ്ക്കാനാവാതെ വന്നതോടെ ഇയാൾക്കെതിരേ മൊസാബണി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജിഎസ്ടി നിയമത്തിലെ അനുച്ഛേദം 70 പ്രകാരം കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.

ജാംഷെഡ്പുരിലെ ജിഎസ്ടി കോടതി കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏഴുചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്റെ മൊഴി കോടതി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു കമ്പനിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തന്റെ അറിവിൽ ഒരു പണമിടപാടും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'ഞാൻ പാവപ്പെട്ട ഒരു ദിവസവേതനക്കാരനാണ് . എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് അത്രയും പണം ലഭിക്കുക. അത്തരമൊരു കമ്പനിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. എനിക്ക് മാപ്പുതരണം സർക്കാർ. എന്റെ ഭാര്യ കഴിഞ്ഞ വർഷം മരിച്ചു. എന്റെ മകനുമൊത്ത് ജീവിതം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.'- ലാദുൻ പറയുന്നു.

ജിഎസ്ടി കുടിശ്ശിക വരുത്തിയതിന് സംസ്ഥാന ടാക്സ് ഓഫീസറായ സന്തോഷ് കുമാർ ഫയൽ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആർ. പ്രകാരം എംഎസ് സ്റ്റീൽ 5.58 കോടി വിലവരുന്ന സ്റ്റീൽ ഇടപാടാണ് മറ്റുകമ്പനികളുമായി നടത്തിയിട്ടുളളത്. കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാതെ എംഎസ് സ്റ്റീൽ എന്ന കമ്പനിക്ക് ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ അനുവദിച്ച ജിഎസ്ടി വകുപ്പ് ഇതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. യഥാർഥ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തി പിടികൂടുന്നതിനുളള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന് സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി വകുപ്പിലെ ജാംഷെഡ്പുർ ഡിവിഷണൽ ജോയിന്റ് കമ്മിഷണർ സഞ്ജയ് കുമാർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

