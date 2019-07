തിരുവനന്തപുരം: നിര്‍മാണത്തില്‍ കാര്യമായ അപാകത കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഗതാഗതം നിര്‍ത്തിവെച്ച പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്ക് 18.5 കോടി രൂപ വേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്ക് പത്ത് മാസം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇ.ശ്രീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പാലാരിവട്ടം പാലം നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ ഗുരുതര ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയത്.

പാലത്തിന് 102 ആര്‍സിസി ഗര്‍ഡറുകളുണ്ട് അതില്‍ 92 ലും വിള്ളല്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടത്ര കമ്പിയും സിമന്റും ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാല്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റിന് നിലവാരം കുറവാണ്. ഇതുമൂലം 100 വര്‍ഷമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ട പാലം 20 വര്‍ഷം പോലും ഉപയോഗിക്കാനാകാത്ത സ്ഥിതിയാണ് - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

18 പിയര്‍ ക്യാപ്പുകളില്‍ 16 ലും പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ വിള്ളലുണ്ട്. മൂന്നെണ്ണം അങ്ങേയറ്റം അപകടത്തിലാണ്. ബീമുകളുറപ്പിച്ച ലോഹ ബെയറിങ്ങുകളും എല്ലാം കേടായി. പാലത്തിന്റെ ഡിസൈന്‍ മുതല്‍ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും പിശക് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പാലത്തിന്റെ അടിത്തറക്ക് പ്രശ്‌നമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

42 കോടി രൂപ ചിലവിട്ടാണ് പാലം നിര്‍മിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

