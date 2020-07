പത്തനംതിട്ട: കോവിഡ് ബാധിതനായ പത്തനംതിട്ടയിലെ സിപിഎം ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്ത് വിടണമെന്ന് യുഡിഎഫ്. രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും രോഗിയുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തുവിടാത്തതെന്ന് യുഡിഎഫ് ആരോപിച്ചു.

കുമ്പഴ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ കൂടിയായ 42കാരനായ സിപിഎം നേതാവിന് ബുധനാഴ്ചയാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നത്. നിലവിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള ഇയാൾ ജൂലായ് രണ്ടിനാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു.

ഇതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലും ഇയാൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അതിനാൽ കൂടുതൽ ആളുകളുമായി സിപിഎം നേതാവ് സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രോഗിയുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തുവിടാത്തത്തിൽ യുഡിഎഫ് ആക്ഷേപം ഉയർത്തിയത്.

content highlighs: route map of the covid infected CPM leader must be published says UDF