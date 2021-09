കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലത്ത് നിപ ബാധിച്ച് മരിച്ച 12-കാരന്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തു വിട്ടു. 29-ാം തീയതിയാണ് കുട്ടിക്ക് ആദ്യമായി പനി വന്ന് അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് ശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും ശേഷം മിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.

27.08.2021 വെള്ളിയാഴ്ച - വെകുന്നേരം 5 മണി- 5.30 വരെ- പാഴൂരിൽ കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കുകയായിരുന്നു

28.08.2021 ശനിയാഴ്ച - വീട്ടിൽ തന്നെ.

29.08.2021 ഞായറാഴ്ച - രാവിലെ 8.30 മുതൽ 8.45 വരെ - പനിയെ തുടർന്ന് എരഞ്ഞി മാവിലുള്ള ഡോ. മുഹമ്മദ് സെൻട്രൽ ക്ലിനിക്കിലെത്തിച്ചു - ഓട്ടോയിലായിരുന്നു യാത്ര.

30.08.2021 തിങ്കളാഴ്ച - വീട്ടിൽ തന്നെ.

31.08.2021 ചൊവ്വാഴ്ച - രാവിലെ 9.58 മുതൽ 10.30 വരെ - ഇഎംഎസ് ആശുപത്രി മുക്കം - യാത്ര അങ്കിൾസ് ഓട്ടോയിൽ.

31.08.2021 ചൊവ്വാഴ്ച - രാവിലെ 10.30 മുതൽ 12.00 വരെ - ശാന്തി ആശുപത്രി ഓമശ്ശേരി - അങ്കിൾസ് ഓട്ടോയിൽ യാത്ര.

31.08.2021 - ചൊവ്വാഴ്ച - ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് - ആംബുലൻസില്‍

01.09.2021 ബുധനാഴ്ച - രാവിലെ 11 മണിക്ക് - മിംസ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ആംബുലൻസിലായിരുന്നു യാത്ര.

അതേസമയം, നിപ ബാധിച്ച് മരിച്ച 12-കാരൻ റമ്പൂട്ടാൻ പഴം കഴിച്ചിരുന്നതായാണ് ബന്ധുക്കൾ നൽകുന്ന വിവരം. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റമ്പൂട്ടാൻ പഴത്തിന്റെ സാമ്പിളുകൾ കേന്ദ്രസംഘം ശേഖരിച്ചു. ഇത് വവ്വാലുകൾ എത്തിയ ഇടമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. വൈറസ് ബാധ വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനാണ് ഇത്.

Content Highlight: Route map of the child who died due to nipah virus