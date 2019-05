തിരുവനന്തപുരം: കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് എമ്മില്‍ തര്‍ക്കം മൂര്‍ച്ഛിക്കുന്നു. പാര്‍ട്ടി ചെയര്‍മാന്‍ പി ജെ ജോസഫാണെന്നു കാണിച്ച്, സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ജോയി എബ്രഹാം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷനു കത്തു നല്‍കിയതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ തര്‍ക്കത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷനു കത്തു കൊടുത്തത് പാര്‍ട്ടിയുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍ എം എല്‍ എ പ്രതികരിച്ചു.

കത്ത് നല്‍കിയത് ഗുരുതരമായ അച്ചടക്കലംഘനമാണ്. പി ജെ ജോസഫിനെ പോലെ ഒരാള്‍ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് വിശ്വസിക്കുകയാണെന്നും റോഷി പറഞ്ഞു. ചെയര്‍മാന്റെ താത്കാലിക ചുമതല ജോസഫിനാണെന്നു കാണിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ജോയ് എബ്രഹാം പാര്‍ട്ടി ഘടകങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കുലര്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പാര്‍ട്ടി ചെയര്‍മാന്‍ പി ജെ ജോസഫാണെന്ന് കാണിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷനും കത്തു നല്‍കുന്നത്. ഇതൊരു സ്വാഭാവിക നടപടി ക്രമം മാത്രമാണെന്നാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം പറയുന്നത്.

എന്നാല്‍ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പരസ്യപ്രതികരണത്തിന് ജോസഫോ മറ്റു നേതാക്കളോ തയ്യാറായിട്ടുമില്ല. എന്നാല്‍ കത്ത് നല്‍കിയത് രാഷ്ട്രീയതീരുമാനമാണ് എന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം. ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നല്‍കിയ കത്ത് ഔദ്യോഗികസ്വഭാവമുള്ളതാണെന്നാണ് ഇവര്‍ കരുതുന്നത്. കാരണം ഇനി പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഒരു പിളര്‍പ്പുണ്ടായാല്‍ ജോസഫിനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നവരാകും ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം എന്ന് അറിയപ്പെടുക.

ജോസ് കെ മാണിക്ക് ഒപ്പമുള്ളവര്‍ വിമതവിഭാഗമായി പുറത്തുപോകേണ്ട സാഹചര്യം രൂപപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിന്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കത്തിനെതിരെ മാണിപക്ഷത്തെ എം എല്‍ എമാരായ റോഷി അഗസ്റ്റിനും എന്‍ ജയരാജും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

