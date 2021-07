തിരുവനന്തപുരം: ബി.ജെ.പി നേതാക്കള്‍ പ്രതികളാകേണ്ട കേസില്‍ പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചപ്പോള്‍ ഇവരെല്ലാം സാക്ഷികളായി മാറിയെന്ന് റോജി എം. ജോണ്‍ എം.എല്‍.എ. കള്ളപ്പണത്തിനെതിരെ സന്ധിയില്ലാസമരം ചെയ്യുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് അധികാരത്തില്‍ വന്ന ബി.ജെ.പി തന്നെ രാജ്യത്തെ കള്ളപ്പണത്തിന്റെയും കുഴല്‍പ്പണത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭോക്താക്കളാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കൊടകരയില്‍ കണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സൂത്രധാരനുള്‍പ്പടെ പ്രതിയാകാതെ സാക്ഷിയാകുന്ന സൂത്രം എങ്ങനെയാണ് കേരളാ പോലീസിന് മാത്രം സാധ്യമാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് റോജി എം ജോണ്‍ പരിഹസിച്ചു. ഇത്രയും ഗുരുതരമായ സംഭവങ്ങള്‍ നന്നിട്ടും ബി.ജെ.പി സൈ്വരവിഹാരം നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കാനുള്ള അന്തര്‍ധാരയാണോ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

കൊടകര കുഴല്‍പ്പണക്കേസില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കേരളത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാന്‍ ബി.ജെ.പി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തില്‍ തെളിഞ്ഞിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര എജന്‍സികളെ ഏല്‍പ്പിക്കാതെ ഒതുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിച്ചത് സഭ നിര്‍ത്തിവെച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമര്‍പ്പിച്ച അടിയന്തരപ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നല്‍കി നിയമസഭയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു റോജി എം. ജോണ്‍.

Content Highlights: Roji M John lahes out at government in kodakara case