കൊച്ചി: എന്‍.ഐ.എ. സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത റിയാസ് അബൂബക്കര്‍ കേരളത്തില്‍ ചാവേറാക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി എന്‍ഐഎ കോടതിയില്‍. കൊളംബോ സ്‌ഫോടനത്തിനു ശേഷം തീവ്രവാദ സംഘടനകളെക്കുറിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനിടയിലാണ് റിയാസ് എന്‍ഐഎയുടെ ക്‌സറ്റഡിയിലാവുന്നത്. റിയാസ് ചാവേര്‍ സ്‌ഫോടനത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണെന്നും എന്‍ഐഎ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ഐഎസ്സിന് വേണ്ടി ചാവേറാവാന്‍ റിയാസ് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. സിറിയയിലുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന ഐഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ അബ്ദുള്‍ റാഷിദിന്റെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരമാണ് കേരളത്തില്‍ പലയിടത്തായി ചാവേര്‍ സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ റിയാസ് തീരുമാനിച്ചതെന്നും കേരളത്തില്‍ ചാവേറാക്രമണം നടത്താന്‍ റിയാസും സംഘവും പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും എന്‍ഐഎ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനായി റിയാസിനെ അഞ്ച് ദിവസം കസ്റ്റഡിയില്‍ വേണമെന്ന് എന്‍ഐഎ കോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തില്‍ ഐഎസ്സിന്റെ ആശയങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഇടപെടലുകള്‍ റിയാസും സഹായികളും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്‍ഐഎ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു . തുടര്‍ന്ന് നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ഇയാളില്‍ നിന്ന് ചാവേറാക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിര്‍ണ്ണായകമായ മൊഴികള്‍ ലഭിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് റിയാസിന്റെ സഹായികളെ കുറിച്ചും എന്‍ഐഎ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു.

കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് ഫൈസല്‍, കാസര്‍കോട് സ്വദേശികളായ അബൂബക്കര്‍ സിദ്ദിഖ്, അഹമ്മദ് അറാഫത്ത് എന്നിവരെ പ്രതി ചേര്‍ത്തുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് എന്‍ഐഎ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്.

content highlights: Riyas aboobacker planned for suicide bombing in Kerala , Says NIA in Court