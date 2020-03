കൊല്ലം: വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെ മുങ്ങിയ കൊല്ലം സബ്കളക്ടര്‍ അനുപം മിശ്രയ്‌ക്കെതിരെ നടപടിവേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ.ചന്ദ്രശേഖരന്‍. കൊല്ലം കളക്ടറുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്, സബ് കളക്ടര്‍ക്കെതിരെ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ശുപാര്‍ശയോടെ റവന്യൂ മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി.

ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ട് മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 18 വരെ സിംഗപ്പൂര്‍, മലേഷ്യ യാത്രകള്‍ക്ക് അവധിയിലായിരുന്നു കൊല്ലം സബ്കളക്ടറായ അനുപം മിശ്ര. യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മാര്‍ച്ച് 18-ന് തിരിച്ചെത്തിയ ഇദ്ദേഹത്തോട് സിംഗപ്പൂര്‍, മലേഷ്യ രാജ്യങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതുപ്രകാരം കൊല്ലത്തെ ഔദ്യോഗിക വസതിയില്‍ വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം.

വിവരങ്ങള്‍ തിരക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വിളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിരീക്ഷണത്തില്‍ തുടരുകയാണെന്ന രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം മറുപടി നല്‍കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ മാര്‍ച്ച് 26-ന് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ സബ് കളക്ടറുടെ വസതിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതായി മനസ്സിലാക്കിയത്. നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട മാര്‍ച്ച് 19-ന് തന്നെ അനുപം കാണ്‍പൂരിലേക്ക് പോയതായാണ് വിവരം. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴിയാണ് കാണ്‍പൂരിലേക്ക് കടന്നത്.

തുടര്‍ന്ന് കളക്ടര്‍ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍ താന്‍ ബെംഗളുരിവിലാണെന്ന് സബ് കളക്ടര്‍ കളവ് പറഞ്ഞു. ടവര്‍ ലൊക്കേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജന്മനാടായ കാണ്‍പൂരിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായത്.

അനുപം മിശ്രയുടെ നടപടി സര്‍വീസ് ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കൊല്ലം കളക്ടര്‍ റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചത്. ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാതിരുന്നത് അച്ചടക്ക ലംഘനമാണ്. തന്നെയമല്ല യഥാര്‍ഥ വിവരം മറച്ചുവെക്കാനും ശ്രമമുണ്ടായെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. അനുപം മിശ്രക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാകളക്ടര്‍ നല്‍കിയ ഉത്തരവ് റവന്യൂമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി. ഇനി ഇക്കാര്യത്തില്‍ നടപടിയെടുക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്.

