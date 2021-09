കോഴിക്കോട്: ഇന്റര്‍വ്യൂ ബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അവരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാണെന്ന് കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഉദ്യോഗാര്‍ഥി സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷയ്ക്ക് നല്‍കിയ മറുപടിയിലാണ് ഈ വിചിത്ര വിശദീകരണമുള്ളത്. അധ്യാപക നിയമനത്തിനുള്ള ഇന്റര്‍വ്യൂ ബോര്‍ഡിലെ അംഗങ്ങള്‍ നല്‍കിയ മാര്‍ക്കുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും മറ്റുമായിരുന്നു ഡോ. ബിന്ദു എം.പി. എന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ഥി വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആരാഞ്ഞത്.

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലയിലെ അധ്യാപക നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവശദാംശങ്ങളാണ് ഡോ. ബിന്ദു തേടിയത്. അപേക്ഷയ്ക്ക് ആദ്യം സര്‍വകലാശാല മറുപടി നല്‍കിയിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഇവര്‍ സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മിഷണര്‍ക്ക് അപ്പീല്‍ നല്‍കി. ഈ അപ്പീലിന് ശേഷം ബിന്ദുവിന് വിഷയത്തില്‍ മൂന്ന് മറുപടികള്‍ ലഭിച്ചു. സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മിഷണര്‍ക്ക് നല്‍കിയ അപേക്ഷയ്ക്ക് ലഭിച്ച മറുപടി-സര്‍വകലാശാലയുടെ വിശദീകരണം, സര്‍വകലാശാല രജിസ്ട്രാറുടെ മറുപടി, വൈസ് ചാന്‍സലറുടെ ഓഫീസില്‍നിന്നുള്ള മറുപടി എന്നിവയാണ് ലഭിച്ചത്.

ഇന്റര്‍വ്യൂ ബോര്‍ഡിലെ അംഗങ്ങള്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് എത്ര മാര്‍ക്ക് വീതം നല്‍കി എന്നറിയാനായിരുന്നു ബിന്ദുവിന്റെ ശ്രമം. എന്നാല്‍ പേരും മറ്റു വ്യക്തി വിവരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുന്ന വിശാദാംശങ്ങളും പുറത്തുവിടാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അങ്ങനെ പുറത്തുവിട്ടാല്‍ അത് ഇന്റര്‍വ്യൂ ബോര്‍ഡിലെ അംഗങ്ങളുടെ ജീവനും ശാരീരിക സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഭീഷണിയാണെന്ന മറുപടിയാണ് സര്‍വകലാശാല നല്‍കിയത്.

ഇന്റര്‍വ്യൂ ബോര്‍ഡിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയുള്ളതായി അപേക്ഷയില്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നില്ല. സര്‍വകലാശാല അധ്യാപക നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയില്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങള്‍ ചോദിച്ച് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചത്. ഇതിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മറുപടി ലഭിച്ചത്. ഇന്റര്‍വ്യൂ ബോര്‍ഡിലെ അംഗങ്ങളുടെ ജീവന് ഇത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഭീഷണിയാകുന്നതെന്ന് മറുപടിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത്തരത്തില്‍ മറുപടി ലഭിച്ച പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിയമവിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം തുടര്‍നടപടിയുമായി ഉദ്യോഗാര്‍ഥി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥിയുടെ തീരുമാനം.

content highlights: revealing name of interview board members is a threat to their life- calicut university