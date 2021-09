തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം ഉയര്‍ത്താന്‍ ശുപാര്‍ശ. 56ല്‍ നിന്ന് 57 ആയി ഉയര്‍ത്തണമെന്നാണ് ശുപാര്‍ശ. ശമ്പളപരിഷ്‌കരണ കമ്മിഷന്‍ ശുപാര്‍ശകള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി. മുതിര്‍ന്ന ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വി.കെ മോഹന്‍ദാസ് അധ്യക്ഷനായ കമ്മിഷനാണ് ശുപാര്‍ശകളടങ്ങുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയത്.

സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവര്‍ത്തി ദിവസങ്ങള്‍ ആഴ്ചയില്‍ അഞ്ചായി കുറയ്ക്കണമെന്നും ആശ്രിത നിയമനം സമ്പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കണമെന്നും ശുപാര്‍ശയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രവര്‍ത്തി ദിവസങ്ങള്‍ അഞ്ചായി കുറയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഓരോ ദിവസത്തേയും പ്രവര്‍ത്തി സമയം രാവിലെ 9:30 മുതല്‍ വൈകുന്നേരം 5:30 വരെയാക്കണം. വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം നിര്‍ബന്ധമാക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ അനുവദിക്കാമെന്നാണ് ശുപാര്‍ശ. അതോടൊപ്പം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ മാതൃകയില്‍ ലീവുകളുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തണം, അവധി ദിവസങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കണം.

ആശ്രിത നിയമനം പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് മറ്റൊരു ശുപാര്‍ശ. സര്‍വീസിലിരിക്കുന്ന ഒരാള്‍ മരണപ്പെടുമ്പോള്‍ ബന്ധുവിന് ജോലി നല്‍കുന്നതിലൂടെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കൈവരിക്കാന്‍ പ്രാപ്തമല്ല. ആശ്രിതര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നല്‍കണം. എന്നാല്‍ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 16ന്റെ അന്തസത്ത ലംഘിക്കുന്നതുകൊണ്ടും സര്‍വീസ് കാര്യക്ഷമതയില്‍ ഇടിവ് സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടും പൊതു ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളുടെ അവസരം കുറയുന്നതുകൊണ്ടും ആശ്രിത നിയമനം നിര്‍ത്തണമെന്നാണ് ശുപാര്‍ശ.

സര്‍ക്കാര്‍ ഖജനാവില്‍ നിന്ന് ശമ്പളം കൈപ്പറ്റുന്ന എയ്ഡഡ് കോളേജ്, സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകരുടെ നിയമനത്തില്‍ സുതാര്യതയുണ്ടാകണമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ശുപാര്‍ശ. ഇത്തരം നിയമനങ്ങള്‍ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വേണമെന്നാണ് കമ്മിഷന്‍ ശുപാര്‍ശ. മാനേജ്‌മെന്റുകളുടെ കൂടി സഹകരണത്തോടുകൂടി ഇത് നടപ്പിലാക്കാന്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ കേരള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോര്‍ഡ് ഫോര്‍ പ്രൈവറ്റ് സ്‌കൂള്‍ ആന്‍ഡ് കോളേജ് സ്വീകരിക്കണമെന്നും അതുവരെ അഭിമുഖങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വീഡിയോ റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി സ്വീകരിക്കാമെന്നാണ് ശുപാര്‍ശയില്‍ പറയുന്നത്.പരാതികളുയര്‍ന്നാല്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് റിട്ടയേഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ഓംബുട്‌സ്മാനായുള്ള ഒരു സമിതി വേണമെന്നും ശുപാര്‍ശയില്‍ പറയുന്നു.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് നടപ്പിലാക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ശുപാര്‍ശകളാണ് കൂടുതലും. പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം മുന്‍പ് ഉയര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ തന്നെ വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു. യുവജനസംഘടനകള്‍ ഇതിനോട് എതിര്‍പ്പുയര്‍ത്തുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിയമനങ്ങളിലെ സുധാര്യത സംബന്ധിച്ചുള്ള ശുപാര്‍ശ നടപ്പിലാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാലും മാനേജ്‌മെന്റുകള്‍ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തും.

