തിരുവനന്തപുരം: സിപിഎം തൊഴിലാളി സംഘടനയുടെ പ്രതികാരനടപടിയെത്തുടര്‍ന്ന് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ജീവനക്കാരിയായ യുവതിക്ക് ജോലി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമെന്ന് പരാതി. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷമായി മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്നും യുവതിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദത്തെ തുടര്‍ന്ന് യുവതി മെഡിക്കല്‍ ലീവിലാണെന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞു.

സംഘടനാ നേതാക്കള്‍ ജീവനക്കാരനെ മര്‍ദ്ദിച്ച സംഭവത്തില്‍ മൊഴി നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പ്രതികാര നടപടിയെന്നാണ് യുവതിയുടെ കുടുംബം പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ പേരില്‍ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും വേട്ടയാടല്‍ തുടരുകയാണെന്നും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നും ഭീഷണിയും അസഭ്യവര്‍ഷവും ഉണ്ടായി. ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയില്‍ ജോലി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും യുവതിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് പറഞ്ഞു.

സംഘടനാപരമായ ഏതെങ്കിലും സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരു ജീവനക്കാരിക്ക് അവധിയില്‍ പോകേണ്ട സാഹചര്യം സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ ഇല്ലെന്ന് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് എംപ്രോയീസ് അസോസിയേഷന്‍ സെക്രട്ടറി അശോകന്‍ പറഞ്ഞു.

പരാതി തികച്ചും വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണ്. വ്യക്തിപരമായ വിഷയത്തിന്റെ പേരിലാണ് അവര്‍ അവധിയില്‍ പോയത്. നിരന്തരമായ സ്ഥലംമാറ്റം എന്നത് വ്യാജമായ ആരോപണമാണ്. അവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലംമാറ്റം മാത്രമാണ് നല്‍കിയതെന്നും അശോകന്‍ പറഞ്ഞു.

