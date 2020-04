കൊച്ചി: ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിച്ചാലും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി വി.എസ്.സുനിൽകുമാർ. ജനജീവിതം ഉടനെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന പ്രചരണം ശരിയല്ലെന്നും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നിർദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചു കോവിഡ് പ്രതിരോധ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇളവുകൾ നൽകൂ. അന്തർജില്ലാ യാത്രകൾക്കും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിനും ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും.

നിലവിൽ ജില്ലയിൽ മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ചുള്ളിക്കൽ പ്രദേശമാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഹോട്സ്പോട്ട് ആയി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ലോക്ക് ഡൗൺ പിൻവലിച്ചാലും ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഇളവുകൾ അനുവദിക്കൂ എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 18707 പേർ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ 378 പേർ മാത്രമാണുള്ളത്. 24ന് ശേഷം അടിയന്തര നിർമാണ ജോലികൾ ആരംഭിക്കും. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും ജോലികൾ.

ടെലി മെഡിസിൻ സംവിധാനവും ഗുരുതര രോഗമുള്ളവരെ വീടുകളിൽ സന്ദർശിക്കാൻ ഉള്ള സംവിധാനവും ജില്ലയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 120 വാഹനങ്ങളും അതിനായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Content Highlights: restrictions will continue after lockdown says minister vs sunilkumar