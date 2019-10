കൊല്ലം: കാലാവസ്ഥാ ഭീഷണി നിലനില്‍ക്കെ കൊല്ലം ബീച്ചില്‍ സന്ദര്‍ശകരെ ബുധനും വ്യാഴവും (ഒക്ടോബര്‍ 30, 31 തീയതികളില്‍) വിലക്കി ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി. മലയോര മേഖലയില്‍ ബുധനാഴ്ച (ഒക്ടോബര്‍ 30) വൈകിട്ട് ആറു മുതല്‍ നാളെ രാവിലെ ആറു വരെ യാത്രാ നിരോധനവും ഏര്‍പ്പെടുത്തി.

അത്യാവശ്യത്തിന് ഒഴികെ മലയോര മേഖലയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണം എന്ന് കളക്ടര്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.

