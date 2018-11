തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സൗകര്യമനുസരിച്ച് രാജിക്കത്ത് നല്‍കുമെന്ന് മന്ത്രി മാത്യു ടി. തോമസ്. രാജി വെക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി ആശ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും പാര്‍ട്ടി തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

മന്ത്രിസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം ദേശീയ അധ്യക്ഷന്റേതാണ്. ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് വിളിക്കുകയോ തീരുമാനം നേരിട്ട് അറിയിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടി പിളരാതിരിക്കാനാണ് തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2009ല്‍ ജോസ് തെറ്റയിലിനുവേണ്ടി മാറിയതല്ല, പാര്‍ട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ മാറിയെന്ന് മാത്രം. രണ്ട് തവണയും മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതില്‍ വിഷമമുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ മാറ്റം അനാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രി പാര്‍ട്ടി പിന്തുണ നല്‍കിയില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി.

മുഖ്യമന്ത്രി അടുത്ത ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പോൾ രാജിക്കത്ത് നല്‍കും. രാജിക്കത്ത് പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊണ്ടാകും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാന്‍ പോകുക - മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

