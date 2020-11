കൊച്ചി: തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം തുടര്‍ച്ചയായി സംവരണംചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവോടെ എഴുപതിടത്തെങ്കിലും അധ്യക്ഷപദവി ജനറലായി മാറും. ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംവരണം പുനഃക്രമീകരിക്കാനാണ് സാധ്യത. അങ്ങനെവന്നാല്‍ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നിലവില്‍ സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന 55 അധ്യക്ഷ സ്ഥാനങ്ങളെങ്കിലും ജനറലാകും.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ ഈ മാറ്റം ഒന്‍പതിടത്തായിരിക്കും. ഒരു ജില്ലാപഞ്ചായത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാകും. അഞ്ച് നഗരസഭയിലും അധ്യക്ഷപദവി ജനറലായി മാറും. ആറ്് കോര്‍പ്പറേഷനുകളില്‍ നേര്‍പകുതിയായ മൂന്നിടത്തേ സംവരണമുള്ളൂ. അതിനാല്‍ ഇവിടെ മാറ്റമുണ്ടാകാനിടയില്ല.

നിലവിലെ ഉത്തരവുപ്രകാരം ഒരിടത്തും തുടര്‍ച്ചയായി അധ്യക്ഷസ്ഥാനം സംവരണം ചെയ്യാനാകില്ല. അധ്യക്ഷസ്ഥാനം തുടര്‍ച്ചയായി സംവരണം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരേ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ അപ്പീല്‍ നല്‍കുമോയെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നും കോടതിവിധി പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുമാണ് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്‍ വി. ഭാസ്‌കരന്‍ ചൊവ്വാഴ്ച പറഞ്ഞത്.

ക്രിസ്മസിന് മുമ്പ് പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരമേല്‍ക്കുമെന്നാണ് കമ്മിഷന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സംവരണം പുനഃക്രമീകരിക്കേണ്ടിവന്നാല്‍ ഇതില്‍ കാലതാമസം ഉണ്ടായേക്കാം.

Content Highlight: Reservation rearrangement; 70 presidency will be for the general category