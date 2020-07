തിരുവനന്തപുരം: ഇടിമിന്നലില്‍ തകരാറിലായ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഇന്റേണല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കാണ് നന്നാക്കിയതെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിലെ സി.സി.ടി.വി. നന്നാക്കിയെന്ന ഉത്തരവില്‍ ദുരൂഹതയെന്ന തരത്തിലുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ നേരത്തെ വന്നിരുന്നു. ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പൊതു സി.സി.ടി.വി. സര്‍വയലന്‍സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുമായി ഇതിന് ബന്ധമില്ലെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ഏപ്രില്‍ 16-നാണ് ഇടിമിന്നലില്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിന്റെ സ്വിച്ച് കേടായത്. ഇത് നന്നാക്കാന്‍ പൊതുഭരണ വകുപ്പിന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുകയാണ് പൊതുഭരണ (ഹൗസ് കീപ്പിംഗ്) വകുപ്പില്‍ നിന്ന് അനുവദിച്ചത് എന്നും അറിയിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Content highlight: repair was made only in chief secretary's internal network system informs chief secretaries office