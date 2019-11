കൊച്ചി: കൊച്ചിയിലെ റോഡുകളിലെ കുഴികള്‍ ഉടന്‍ അടക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ കുഴികള്‍ അടക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ഇതിനായി പ്രത്യേക അനുമതിക്കായി കാത്തുനില്‍ക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി കോര്‍പ്പറേഷനോടും ജി.സി.ഡി.എ.യോടും നിര്‍ദേശിച്ചു.

കൊച്ചി നഗരത്തിലെ റോഡുകളുടെ ശോച്യാവസ്ഥയും അപകടങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമര്‍പ്പിച്ചിച്ച ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കവെയാണ്‌ ജസ്റ്റിസ് ദേവന്‍ രാമചന്ദ്രന്‍ ഇത്തരത്തിലൊരു ഉത്തരവിട്ടത്.

കൊച്ചിയിലെ റോഡുകളില്‍ ദിവസവും അപകടം വര്‍ധിക്കുകയാണ്. കുഴിയില്‍ വീണുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളാണ് കൂടുതല്‍. ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മഴ കാരണമാണ് അറ്റക്കുറ്റപ്പണികള്‍ക്ക് കാലതാമസം വരുന്നതെന്ന് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മറുപടി നല്‍കി. എന്നാല്‍ മറ്റിടങ്ങളില്‍ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യമില്ലെന്നും കൊച്ചിയില്‍ മാത്രം ഇതെങ്ങെനെ സംഭവിച്ചെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. നികുതി നല്‍കുന്ന ജനങ്ങള്‍ക്ക് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ എന്താണ് നല്‍കുന്നതെന്നും കോടതി വിമര്‍ശിച്ചു.

കുറച്ച് സമയം കൂടി വേണമെന്ന് ജിസിഡിഎ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അടിയന്തരമായി ഇടപ്പെട്ട് കുഴികള്‍ അടക്കണമെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ മറുപടി.

