കോട്ടയം: കോട്ടയം നാട്ടകത്തുനിന്ന് കണ്ടെത്തിയ അസ്ഥികൂടം വൈക്കം വെച്ചൂരില്‍ നിന്ന് കാണാതായ ജിഷ്ണു ഹരിദാസിന്റേതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അസ്ഥികൂടത്തിന് സമീപത്തുനിന്ന് കണ്ടെത്തിയ വസ്ത്രം, ചെരുപ്പ്, മൊബൈല്‍ എന്നിവ ജിഷ്ണുവിന്റെ ബന്ധുക്കള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ശനിയാഴ്ച കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം ചെയ്യും.

യുവാവിന്റേത് ആത്മഹത്യയാണെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ്. അതേസമയം മരണത്തില്‍ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കള്‍ രംഗത്തുവന്നു. കുമരകത്തെ ഒരു ബാറില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ജിഷ്ണുവിനെ ജൂണ്‍ മൂന്ന് മുതലാണ് കാണാതായത്. ബാര്‍ മുതലാളിമാരുമായുള്ള ചില തര്‍ക്കമാകാം മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന സംശയം ബന്ധുക്കള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ബാര്‍ ഉടമകള്‍ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിച്ചില്ലെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിച്ചു.

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നാട്ടകം മറിയപ്പള്ളിയില്‍ കെട്ടിടംപണിക്കായി പറമ്പ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇവിടെ നിന്നും അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തിയത്..

