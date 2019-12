തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് സവാളയുടെ പേരില്‍ അക്രമം. ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം സവാള അരിഞ്ഞത് നല്‍കാത്തതിന് യുവാക്കള്‍ ഹോട്ടല്‍ അടിച്ചു തകര്‍ത്തു. വഞ്ചിയൂരിലാണ് സംഭവം. മദ്യപിച്ചെത്തിയ യുവാക്കളാണ് അക്രമം നടത്തിയത്.

ഹോട്ടലില്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയ യുവാക്കള്‍ക്ക് ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം സവാള അരിഞ്ഞത് നല്‍കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന്‌ യുവാക്കള്‍ സവാള രണ്ടാമതും ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ വില കൂടുതലായതിനാല്‍ അധികം സവാള

നല്‍കിയില്ല. ഇതില്‍ പ്രകോപിതരായ യുവാക്കള്‍ ഹോട്ടല്‍ അടിച്ചു തകര്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

സംഘം ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാരെ മര്‍ദിക്കുകയും അപ്പച്ചട്ടി കൊണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ തല അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. അക്രമത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ ജീവനക്കാരനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വഞ്ചിയൂര്‍ പോലീസില്‍ ജീവനക്കാര്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

