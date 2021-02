തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കീഴിലെ കേരള ഹെല്‍ത്ത് റിസര്‍ച്ച് ആന്‍ഡ് വെല്‍ഫെയര്‍ സൊസൈറ്റിയിലും (കെ.എച്ച്.ആര്‍.ഡബ്ല്യു.എസ്.), പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള നോര്‍ക്കയിലും താത്കാലികക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താന്‍ ശുപാര്‍ശ. കെ.എച്ച്.ആര്‍.ഡബ്ല്യു.എസില്‍ 180 പേരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനാണ് ശുപാര്‍ശ. ആരോഗ്യമന്ത്രി ചെയര്‍പേഴ്സണായ സൊസൈറ്റിയാണിത്. ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച ശുപാര്‍ശ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില്‍നിന്ന് നിയമമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി. നിയമവകുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായത്തോടെ ശുപാര്‍ശ അടുത്ത മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന്റെ പരിഗണനയ്‌ക്കെത്തും.

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോട്ടയം, തൃശ്ശൂര്‍, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മേഖലാ ഓഫീസുകളായിട്ടാണ് സൊസൈറ്റി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയാണ് സൊസൈറ്റി വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍. ഇവിടത്തെ നിയമനങ്ങള്‍ പി.എസ്.സി.ക്ക് വിട്ടിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ സമാനസ്വഭാവമുള്ള സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിയമനം നടത്താനുള്ള റാങ്ക്പട്ടിക പി.എസ്.സി. പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സില്‍ ഏഴുപേരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനാണ് ശുപാര്‍ശ. 10 വര്‍ഷത്തിലേറെയായി ജോലിചെയ്യുന്നവരാണിവര്‍. ഉന്നത സി.പി.എം. ബന്ധമുള്ളവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി ചെയര്‍മാനായ ഭരണസമിതിയാണ് നോര്‍ക്കയുടേത്. പ്രവാസി വ്യവസായികളും ഡയറക്ടര്‍മാരാണ്. ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച ശുപാര്‍ശ മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയിലെത്തും.

