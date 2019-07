തിരുവനന്തപുരം: ബിജെപി വക്താവ് അഡ്വ. ബി ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വിമര്‍ശത്തിന് മറുപടിയുമായി സംവിധായകന്‍ അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍. ചന്ദ്രനിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് തന്നാല്‍ പോകാമെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിന്റെ പേരില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ബിജെപി വക്താവ് അടൂരിനെതിരെ വിമര്‍ശവുമായി ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടത്. ജയ് ശ്രീറാം വിളി കേള്‍ക്കാന്‍ കഴിയില്ലെങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാമെന്ന് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയുമായാണ് അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

ന്യൂനപക്ഷത്തിനുമേല്‍ അകാരണമായി നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളും അപമാനിക്കലും കൊലപ്പെടുത്തലും സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന് ചേര്‍ന്നതല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുമ്പ് പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. തങ്ങള്‍ പ്രതികരണ തൊഴിലാളികളല്ല. പല രംഗങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരാണ്. ആരും രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല. സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം എല്ലാ പൗരനുമുണ്ടാവണം. അത് നിഷേധിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്.

സര്‍ക്കാര്‍ ഇനിയെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ വലിയ അരാജകത്വത്തിലേക്കും കലാപത്തിലേക്കുമാവും കാര്യങ്ങള്‍ പോകുന്നത്. വലിയ വില നല്‍കേണ്ടിവരും. പിന്നീട് ആര്‍ക്കും നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയാതെവരും.

ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയ ഒരുപാടുപേര്‍ യാതൊരു നടപടികള്‍ക്കും വിധേയരാവാതെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാവും പലര്‍ക്കും പ്രോത്സാഹനമാകുന്നത്. ആള്‍ക്കൂട്ടമാകുമ്പോള്‍ ആരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ല എന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത്. ശരിക്കു പറഞ്ഞാല്‍ ജനക്കൂട്ടത്തെ മുഴുവന്‍ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ആരും സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ തങ്ങളെ ശത്രുക്കളായി കാണുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്.

കേന്ദ്രത്തില്‍നിന്ന് ഒന്നും കിട്ടാത്തതിനാലാണ് കത്തയച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവിന് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്. തനിക്ക് ഇനി അവാര്‍ഡുകളൊന്നും കിട്ടാനില്ല. സംവിധായകനെന്ന നിലയില്‍ കിട്ടാവുന്ന അവാര്‍ഡുകളെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍ പാഴ്‌സലായി അയയ്‌ക്കേണ്ടിവരും. ഭൂതകാലത്തില്‍ പലതും നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെടരുത്.

നേരിട്ട് ആരും തന്നെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഹിന്ദി ചാനലുകളില്‍നിന്ന് പലരും വിളിച്ചു. പലരും ക്ഷോഭിച്ചു. പലര്‍ക്കും ഭ്രാന്തായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ക്ഷോഭത്തില്‍നിന്ന് മനസിലായത്. അവരോട് തനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. അവര്‍ പറയുന്ന ഓരോ അബദ്ധങ്ങള്‍ക്കും മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

