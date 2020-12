തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ കാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദേശീയ സെക്രട്ടറി റൗഫ് ഷെരീഫിന് ലോക്ഡൗണ്‍ സമയത്ത് വന്‍തോതില്‍ വിദേശ ഫണ്ട് എത്തിയെന്ന് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. റൗഫ് ഷെരീഫിലൂടെയാണ് സംഘടനയ്ക്ക് പണം എത്തുന്നതെന്നും ഇത് സംശയകരമാണെന്നും ഇഡി റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കി. റൗഫിനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

റൗഫ് ഷെരീഫിനെ കൊല്ലം, അഞ്ചലിലെ വീട്ടില്‍ എത്തിച്ച് പരിശോധനകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിരുന്നു. വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഇയാള്‍ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഇഡി കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇയാളുടെ മൂന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ വിശദമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനിടെ ഈ അക്കൗണ്ടുകള്‍ വഴി 2.21 കോടിയുടെ ഇടപാടകള്‍ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇഡി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ലോക്ഡൗണ്‍ സമയത്ത് വിദേശത്തുനിന്നടക്കം 49 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇയാളുടെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പണം സംശയകരമാണെന്നാണ് ഇഡി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഹോട്ടലാവശ്യത്തിന് എന്ന പറഞ്ഞാണ് വിദേശത്തുനിന്ന് രണ്ടുപേര്‍ 29 ലക്ഷം രൂപ റൗഫിന് അയച്ചുകൊടുത്തത്. എന്നാല്‍ ഈ സമയത്ത് ഹോട്ടലുകളല്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഇതടക്കം സംശയകരമായ ഇടപാടുകളാണ് റൗഫിന്റേതെന്നും ഇഡി പറയുന്നു.

കാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്ലെന്നും എല്ലാ ഇടപാടുകളും റൗഫ് ഷെരീഫാണ് നടത്തുന്നതെന്നാണ് ഇഡി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഹാഥ്‌റസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് സംഘടനയുടെ ദേശീയ ട്രഷറര്‍ക്ക് പണം നല്‍കിയത് റൗഫാണ്. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകമായ സിദ്ധിഖ് കാപ്പന്‍കൂടി ഹാഥ്‌റസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് സംഘത്തെ അറിയിച്ചതും റൗഫാണെന്നാണ് ഇഡി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഹാഥ്‌റസിലേക്ക് പോയ സംഘവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്. സിദ്ധിഖ് കാപ്പന്റെ അടക്കം മൊഴി റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. ഹാഥ്‌റസിലേക്ക് പോയ സംഘത്തിന് പോകുന്നതിനുള്ള പണമടക്കം നല്‍കിയത് റൗഫാണെന്നാണ് ഇഡി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംഭവത്തിന് പിന്നില്‍ അടക്കം നടന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നാണ് ഇഡി പറയുന്നത്.

ഹാഥ്‌റസ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടക്കം നടത്തിയ പരിശോധനയാണ് അറസ്റ്റില്‍ എത്തിനില്‍ക്കുന്നത്. റൗഫ് ഷെരീഫിനെ ഇഡി പലവട്ടം ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പലകാരണങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയില്‍ മസ്‌കറ്റിലേക്ക് പോകാനായി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ ഇമിഗ്രേഷന്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പായിരുന്നു ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നുള്ള ഇ.ഡി. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

