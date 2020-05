തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ റേഷന്‍ കടകള്‍ക്ക് ഞായര്‍,തിങ്കള്‍ ദിവസങ്ങളില്‍ അവധിയായിരിക്കും. ദേശീയ റേഷന്‍ പോര്‍ട്ടബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ- പോസ് മെഷീനില്‍ ക്രമീകരണം വരുത്തുന്നതിനാലാണ് അവധി. ഭക്ഷ്യധാന്യമോ സാനിറ്റൈസറോ കൊണ്ടുവന്നാല്‍ തിങ്കളാഴ്ച ഇവ ശേഖരിക്കാനായി തുറക്കാം. റേഷന്‍ വിതരണം പാടില്ല.

content highlights: ration shops will be closed on sunday and monday