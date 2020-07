കൊച്ചി: അപൂർവ രക്ത​ഗ്രൂപ്പുമായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന അഞ്ചു വയസുകാരിയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. തലയോട്ടിക്ക് പരിക്കേറ്റ് ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന അനുഷ്കയുടെ ശസത്രക്രിയയാണ് വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ ആരോ​ഗ്യനില ഇപ്പോൾ തൃപ്തികരമാണെന്ന്കൊച്ചി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി, ഹെഡ് ആൻഡ് നെക് സർജറി ചെയർമാനും പ്രൊഫസറുമായ ഡോ. സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്കോമിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശസ്ത്രക്രിയ മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ ആരോ​ഗ്യനിലയും പ്രായവും കണക്കിലെടുത്ത് നടത്തുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അത് വിജയകരമായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് രണ്ടാമത് നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായിരുന്നു. ​വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ​ഗുരുതരമായ ശസ്ത്രക്രിയ ആയിരുന്നു. വളരെ അപൂർവമായ രക്ത​ഗ്രൂപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ചെയ്തത്. കുട്ടിയുടെ തന്നെ രക്തം ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ആരോ​ഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. - ഡോ. സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ പറഞ്ഞു.

നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയുടെ പുരോ​ഗതി വിലയിരുത്തും. അതിന് ശേഷം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു.

കളിക്കുന്നതിനിടെ വീടിന്റെ ടെറസിൽനിന്നു വീണ് തലയോട്ടിക്ക് പരിക്കേറ്റ അനുഷ്ക എറണാകുളം അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് സ്വദേശിയായ സന്തോഷിന്റെ മകളാണ് അനുഷ്ക.​ ഒരു വർഷം മുൻപാണ് അനുഷ്കയ്ക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചത്. വീട്ടിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ ടെറസിൽ നിന്ന് വീണ് കുട്ടിയുടെ തലയോട്ടിക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു. ​ഗുജറാത്തിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അണുബാധയുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ 23 ന് കുട്ടിയെ അമൃതയിൽ ചികിത്സക്കായി പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

രാജ്യത്ത് തന്നെ രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമേ പി നൾ രക്ത​ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളൂ. എ പോസിറ്റിവീവ് രക്ത​ഗ്രൂപ്പിൽ പി എന്ന ആന്റിജന്റെ അഭാവമാണ് ഇത്തരത്തിൽ രക്ത​ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടാൻ കാരണം. 2018-ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആ​ദ്യമായി ഇത്തരത്തിൽ രക്ത​ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Rare group P Null five year old girl surgery successful in Kochi Amrita hospital