തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് യു ഡി എഫ് എം എല്‍ എമാര്‍ സമരം ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ ബോധപൂര്‍വം നിരോധനാജ്ഞയുടെ കാലവധി നീട്ടുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. എം എല്‍ എമാരുടെ സമരത്തെ നിസ്സാരവല്‍ക്കരിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രമമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ചെന്നിത്തല.

സ്പീക്കര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതു പ്രകാരമാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു പോയത്. ശബരിമലയിലെ നിരോധനാജ്ഞ പിന്‍വലിക്കുക, മതിയായ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുക എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ശബരിമലയില്‍ എല്ലാം ശാന്തമാണെന്ന സന്ദേശം ലോകത്തിനു നല്‍കാനാണ് നിരോധനാജ്ഞ പിന്‍വലിക്കാന്‍ ആവശ്യമുന്നയിച്ചത്. ശബരിമലയില്‍ ഇപ്പോഴും മതിയായ സൗകര്യങ്ങളില്ല. 10 ലക്ഷം ആളുകളാണ് ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് ഇതുവരെ എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് പ്രതിദിനം അഞ്ചു മുതല്‍ ഏഴുലക്ഷം തീര്‍ഥാടകര്‍ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചില്ല.

സര്‍ക്കാരുമായി വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്ത ശേഷം സ്പീക്കര്‍ തന്നെ തിരികെ വിളിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷനേതാവും പ്രസ്താവന നടത്തി സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് സ്പീക്കര്‍ പറഞ്ഞത്. സമരം ചെയ്യുന്നരോട് സര്‍ക്കാര്‍ കൈക്കൊള്ളേണ്ട നടപടിയിതല്ല. സ്പീക്കറുടെ അഭ്യര്‍ഥന മാനിച്ച് സമരത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. അതിനാലാണ് സഭയില്‍ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയുണ്ടായത്.

സര്‍ക്കാരിന് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സമരത്തോടുള്ള സമീപനം പഴയകാലത്ത് മാടമ്പിമാര്‍ തൊഴിലാളികളോടുള്ള സമരത്തിന് സമാനമാണ്. അത് കാര്‍ക്കശ്യത്തിന്റെയും ധിക്കാരത്തിന്റെയും സമീപനമാണ്. അത് ജനാധിപത്യത്തിന് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാനാവില്ല. സര്‍ക്കാരിന്റെ പിടിവാശിക്കു മുന്നില്‍ മുട്ടുമടക്കില്ല, സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകും. ശബരിമല തീര്‍ഥാടനത്തെ തകര്‍ക്കാനാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രമമെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു.

