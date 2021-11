തിരുവനന്തപുരം: നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ അഞ്ചാംവാര്‍ഷികത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെയും അതിരൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല.

നോട്ട് നിരോധനം എന്ന മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ നീക്കം വിവേകശൂന്യവും ജനവിരുദ്ധവുമായിരുന്നെന്ന് ചെന്നിത്തല ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ വിമര്‍ശിച്ചു. തീവ്രവാദത്തിനു അറുതിവരുത്താനും കള്ളപ്പണം തടയാനും ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ തീരുമാനം ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കിയത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയാണ്. അഞ്ചാം വര്‍ഷത്തിലും ഭാരതം ആ വീഴ്ചയില്‍ നിന്നും ഉയര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ട്ടില്ല- ചെന്നിത്തല പറയുന്നു.

രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം

ഇന്ത്യന്‍ ജനതയെ ദുരിതത്തിലാക്കിയ മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ വിവേകശൂന്യവും ജന വിരുദ്ധവുമായ 'നാണയമൂല്യം ഇല്ലാതാക്കല്‍' (demonetization) നടപ്പില്‍ വരുത്തിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് അഞ്ചുവര്‍ഷം.

തീവ്രവാദത്തിനും അറുതിവരുത്താനും കള്ളപ്പണം തടയാനും ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ തീരുമാനം ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കിയത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയാണ്.

അഞ്ചാം വര്‍ഷത്തിലും ഭാരതം ആ വീഴ്ചയില്‍ നിന്നും ഉയര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ട്ടില്ല...

കഷ്ടപ്പെട്ട അധ്വാനിച്ച് ബാങ്കുകളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തങ്ങളുടെ സ്വന്തം പണം എടുക്കാന്‍ പോലും കഴിയാതെ ജനങ്ങള്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ വരി വരിയായി നിന്നതും ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് വഴിയില്ലാതെ പരിഭ്രാന്തരായി ജനങ്ങള്‍ നെട്ടോട്ടമോടുന്ന ചിത്രവും ഓര്‍മ്മയിലുണ്ട്.

പക്ഷെ ഇന്നും ഈ രാജ്യത്ത് നോട്ട് നിരോധനം വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വിമ്പ് പറയുന്നവരുണ്ട്. അവര്‍ ഇന്നും വിഢ്ഡികളുടെ സ്വര്‍ഗത്തിലാണ്.

തദവസരത്തില്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മന്‍മോഹന്‍സിംഗ് വളരെയേറെ പ്രസക്തം. 'Demonetization is an organised loot and legalised plunder'

5 years since Modi committed the historic blunder called demonetisation which nose dived Indian economy to a stage where we are yet to recover. Remembering those horrifying days when people had to queue up for their own hard earned money. The black magic to bring black money that failed miserably.

content highlights: ramesh chennithala criticises demonetisation