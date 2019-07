നെടുങ്കണ്ടം: റിമാന്റ് പ്രതി രാജ്കുമാറിന്റെ മരണത്തിൽ കൂടുതല്‍ പോലീസുകാരുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്നുണ്ടായേക്കും. എഎസ്‌ഐ റജിമോന്‍, ഡ്രൈവര്‍ നിയാസ് എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത. അതേ സമയം നെടുങ്കണ്ടം സ്‌റ്റേഷനിലെ മുഴുവന്‍ പോലീസുകാര്‍ക്കെതിരേയും നടപടിയുണ്ടാവില്ല.

രാജ്കുമാറിന്റെ കൊലപാതകത്തില്‍ നേരിട്ട് പങ്കാളികളായ നാല് പ്രതികളില്‍ രണ്ട് പേരുടെ അറസ്റ്റാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായത്. രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികളായ എഎസ്‌ഐ റജിമോന്‍ പോലീസ് ഡ്രൈവര്‍ നിയാസ് എന്നിവര്‍ക്കെതിരേ കൊലപാതക കുറ്റം ചുമത്തി ഇന്ന് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യത. ഒളിവിലായിരുന്ന ഇരുവരും ഇന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു മുന്നില്‍ ഹാജരാവും. റിമാന്റിലുള്ള കെ എ സാബു സജി ആന്റണി എന്നിവരുടെ ഡ്യൂട്ടി വിവരങ്ങള്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നേരത്തെ പീരുമേട് കോടതിക്ക് കൈമാറി.

ജൂണ്‍ 12 മുതല്‍ 16വരെ നെടുങ്കണ്ടം സ്‌റ്റേഷനില്‍ ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവന്‍ പോലീസുകാരുടെയും വിശദ വിവരങ്ങളും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ശേഖരിച്ചു. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴികളിലെ വൈരുധ്യവും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം രാജ്കുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡിമരണത്തെത്തുടര്‍ന്ന് നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മുഴുവന്‍ പോലീസുകാരെയും മാറ്റുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉടന്‍ നടക്കില്ല. പകരം നിയമിക്കാന്‍ പോലീസുകാര്‍ ഇടുക്കി എ.ആര്‍. ക്യാമ്പില്‍ ഇല്ലാത്തതാണ് കാരണം. മുഴുവന്‍പേരെയും മാറ്റിയാല്‍ സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം താറുമാറാകുമെന്നാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ വിശദീകരണം. ഉടുമ്പന്‍ചോല, കമ്പംമെട്ട്, കട്ടപ്പന സ്റ്റേഷനുകളില്‍നിന്ന് അഞ്ചുപോലീസുകാരെ നെടുങ്കണ്ടത്തേക്കുമാറ്റി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പംമെട്ടില്‍നിന്ന് എ.എസ്.ഐ. പി.ജെ. ചാക്കോ, സി.പി.ഒ. എന്‍. ജയന്‍, ഉടുമ്പന്‍ചോലയില്‍നിന്ന് എസ്.സി.പി.ഒ. അബ്ദുള്‍ റസാഖ്, കട്ടപ്പനയില്‍നിന്ന് സി.പി.ഒ.മാരായ സുനില്‍ മാത്യു, അനില്‍ കൃഷ്ണന്‍ എന്നിവരെയാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അടിമാലി സ്റ്റേഷനില്‍നിന്ന് എസ്.സി.പി.ഒ. പി.പി. ഷാജി, രാജാക്കാട് സ്റ്റേഷനില്‍നിന്ന് ബിനു ആന്‍ഡ്രൂസ് എന്നിവരെ മൂന്നാര്‍ സ്റ്റേഷനിലേക്കു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

നെടുങ്കണ്ടം സ്റ്റേഷനിലെ സസ്പെന്‍ഷനിലുള്ള ഏഴു പോലീസുകാരെയും മൂന്നാര്‍ സ്റ്റേഷനിലെ മൂന്നു പോലീസുകാരെയും ജില്ലാ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തേക്കുമാറ്റി. ജൂണ്‍ 25-ന് നെടുങ്കണ്ടം എസ്.ഐ. കെ.എ. സാബു, എ.എസ്.ഐ. സി.ബി. റെജിമോന്‍, ഡ്രൈവര്‍മാരായ നിയാസ്, സജീവ് ആന്റണി എന്നിവരെയാണ് അന്വേഷണവിധേയമായി സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

26-ന് എ.എസ്.ഐ. സ്റ്റേഷന്‍ റൈറ്റര്‍ റോയി പി. വര്‍ഗീസ്, സി.പി.ഒ. അസിസ്റ്റന്റ് റൈറ്റര്‍ ശ്യാം മോഹന്‍, സീനിയര്‍ സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍മാരായ സന്തോഷ് വര്‍ഗീസ്, ബിജു ലൂക്കോസ് എന്നിവരെക്കൂടി സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. നെടുങ്കണ്ടം സി.ഐ. റെജി എം. കുന്നിപ്പറമ്പനെയും നാല് സി.പി.ഒ.മാരെയും സ്ഥലംമാറ്റിയിരുന്നു. ഇവര്‍ക്കുപകരം മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍നിന്ന് സി.ഐ. സി. ജയകുമാറും കട്ടപ്പനയില്‍നിന്ന് എസ്.ഐ. എസ്. കിരണും നെടുങ്കണ്ടത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഒന്നാംപ്രതിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ മാറ്റി

ഒന്നാംപ്രതി നെടുങ്കണ്ടം മുന്‍ എസ്.ഐ. കെ.എ. സാബുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പീരുമേട് ഒന്നാംക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മാറ്റിവെച്ചു. ബുധനാഴ്ച കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച സാബുവിനെ ഏറ്റുമാനൂര്‍ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു ദേവികുളം ജയിലിലേക്കാണ് അയച്ചത്. ഏറ്റുമാനൂര്‍ കോടതിയില്‍നിന്ന് റിമാന്‍ഡ് രേഖകള്‍ എത്താത്തതിനാല്‍ അപേക്ഷ മാറ്റുകയായിരുന്നു. അപേക്ഷ ശനിയാഴ്ച പരിഗണിക്കും.

കൂടുതല്‍ രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു

പ്രതികളുടെ റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതല്‍ രേഖകള്‍ പീരുമേട് കോടതിയില്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സമര്‍പ്പിച്ചു. റിമാന്‍ഡില്‍ കഴിയുന്ന എസ്.ഐ. കെ.എ. സാബു, ഡ്രൈവര്‍ സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ സജീവ് ആന്റണി എന്നിവരുടെ ഡ്യൂട്ടി വിവരങ്ങളാണ് കൈമാറിയത്.

