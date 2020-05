ന്യൂഡല്‍ഹി: പണമടച്ചാല്‍ ഉടന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രത്യേക തീവണ്ടി അനുവദിക്കുമെന്ന് റെയില്‍വേ. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രത്യേക നോണ്‍ സ്‌റ്റോപ്പ് തീവണ്ടി അനുവദിക്കുന്നതിന് മുന്‍കൂറായി 12 ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവെക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോട് റെയില്‍വെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. റെയില്‍വേ ബോര്‍ഡിലെ ഉന്നത വൃത്തങ്ങള്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇക്കാര്യം. മുന്‍കൂര്‍പണം അടച്ചാല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള തീവണ്ടി അടുത്തയാഴ്ച മധ്യത്തോടെ ഉണ്ടാകും.

പ്രത്യേക നോണ്‍ സ്‌റ്റോപ്പ് തീവണ്ടിയിലെ യാത്രക്കാരെ നിശ്ചയിക്കുന്നതില്‍ റെയില്‍വേ ഇടപെടില്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാം. ലോക്ക്ഡൗണിനെത്തുടര്‍ന്ന് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ഥികളെയടക്കം ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിച്ചശേഷം അവിടെനിന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കാനാണ് കേരളം രാജ്യതലസ്ഥാനത്തുനിന്ന് പ്രത്യേക തീവണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി പി.കെ ഗുപ്ത റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങളുമായി ഇതുസംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ച നടത്തി. തീവണ്ടി യാത്രതിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മുന്‍കൂര്‍ പണം അടയ്‌ക്കേണ്ടത്. എന്നാല്‍ മറ്റു സംസ്ഥാനക്കാര്‍ക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള തീവണ്ടിക്കുവേണ്ടി ഡല്‍ഹി തുക കെട്ടിവെക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ന്യൂഡല്‍ഹി - എറണാകുളം നോണ്‍ സ്‌റ്റോപ്പ് തീവണ്ടിയാവും ഓടിക്കുകയെന്നാണ് സൂചന. എന്നാല്‍ ഏത് സ്‌റ്റേഷന്‍വരെ തീവണ്ടി ഓടിക്കണമെന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് റെയില്‍വെ അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

